Телеведучий Микита Добринін ходив на побачення з дівчиною з OnlyFans

Телеведучий Микита Добринін дав відверте інтерв'ю, в якому зізнався, що відвідав багато побачень після розлучення. Однак побачення з онлайн-моделлю вразило найбільше.

На подкасті "Розлючена" блогерки Аліни Шаманської ведучий Микита Добринін розповів, що в нього з'явилися несподівані враження після зустрічі з дівчиною, яка працює моделлю на популярному сайті OnlyFans.

Під час зустрічі вони обговорили нестандартну професію дівчини, і Микита був вражений її відвертістю й відкритістю.

Подкаст "Розлючена". Гість Микита Добринін.

"Було вже не одне побачення. Відбулася цікава зустріч з однією дівчиною, на якій вона запитала: "Чи здогадаєшся ти, яка в мене професія?". Я кажу ні. Вона каже, що я тобі можу сказати, але ти зміниш про мене свою думку. Я сказав окей, але в мене взагалі немає про тебе думки, оскільки перший раз бачимося. Дівчина сказала, що вона онлайн-модель, OnlyFans. Вона переповідала мені дуже цікаві історії, які пов'язані з її роботою. Це було дуже неочікувано, супер і мегавідверто", — розповів холостяк Микита Добринін.

Однак ведучий поділився своїми міркуваннями щодо зміни психології людини, яка працює в такій сфері:

"Мені здається, що сама психологія людини вже змінена. Людина по-іншому поводиться, ставиться. Комусь можливо це підійде, але я шукаю іншого", — додав він.

Ця зустріч стала цікавим досвідом для Микити Добриніна.

Нагадаємо, що Микита Добринін уперше прокоментував причини розлучення з Дашею Квітковою.