Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року: чого очікувати і що не можна робити
Місячне затемнення 28 жовтня відбудеться в знаку Тельця. У цей період не варто починати нові справи та вирушати в далекі подорожі.
Астрологиня Марина Скаді розповіла, як місячне затемнення може вплинути на нас і чого очікувати в цей період.
Коли відбудеться затемнення?
Місячне затемнення варто очікувати сьогодні, 28 жовтня, о 23:14 за київським часом. Спостерігати це явище можна буде в багатьох країнах і регіонах: у Європі, Азії, Австралії, Африці, Північній Америці, частково — у Південній Америці.
Вплив місячного затемнення в жовтні: чого очікувати
Астрологиня Марина Скаді каже, що в цей період позначаться завдання на найближчі 6 місяців, а також наша інтуїція буде практично на нулі, варто застосовувати логіку. Телець — практичний і матеріальний знак. Затемнення може вносити метушню, відволікати і розсіювати, у нас може з'явитися імпульсивне бажання купити щось, що насправді нам не потрібно. Намагайтеся бути економнішими.
У цей час затемнення можуть відбуватися важливі одкровення. Також можуть відбуватися неминучі процеси, тому не варто чинити опір змінам і новим етапам у житті.
Місячне затемнення: що не можна робити
- починати нові справи;
- вирушати в далекі подорожі;
- стригти і фарбувати волосся;
- робити хірургічні операції;
- починати лікування;
- робити ін'єкції краси.
Місячне затемнення: що потрібно робити
- зайнятися своїм здоров'ям, фізичною формою, сходити до лікаря;
- приймати ванни з сіллю або травами;
- зайнятися прибиранням будинку;
- позбутися старих і непотрібних речей;
- медитувати.
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