Маєток Робіна Вільямса в Сан-Франциско виставлено на продаж за $25 млн (фото)

Цей будинок актор із дружиною купили 1991 року і перебудували практично повністю. Однак він зберіг усі найцінніші й автентичні елементи маєтка.

Маєток нині покійного американського актора Робіна Вільямса в Сан-Франциско виставили на продаж, запросивши за нього $25 мільйонів, пише The New York Post. Особливість будинку — не тільки в його ефектному зовнішньому вигляді та місці розташування, а й у наявності секретних кімнат і потаємних переходів.

Цей будинок актор і його дружина-продюсерка Марша Гарсес Вільямс придбали 1991 року, віддавши за нього $3,2 мільйона. У той час Вільямс був на слуху після своєї ролі у фільмі "Капітан Крюк".

Будинок на кутовій ділянці, розташований за значними воротами і міцними стінами, являє собою архітектурний шедевр. Побудована приблизно 1926 року резиденція спочатку належала Оліверу Дж. Олсону. Будівля в стилі італійського ренесансу займає площу близько 985 квадратних метрів на трьох рівнях, звідки відкривається краєвид на міст Золоті Ворота, мис Марін і захоплюючі дух простори затоки Сан-Франциско.

Марша і Робін Вільямс знесли будинок до опор і перебудували його на початку дев'яностих, оновивши всі основні системи. Вони розширили приміщення до нинішніх розмірів, доклавши величезних зусиль, щоб зберегти рідкісні та цінні будівельні матеріали, використані в 1926 році, які просто більше не доступні при спорудженні сучасного житла.

Робота враховувала збереження оригінальних елементів, таких як вироби з дерева, ліпнини і багато прикрашені вироби із заліза. Кутові дерев'яні балки над головними сходами є свідченням їхньої відданості характеру будівлі.

Над головним входом, оточеним величними кам'яними колонами, пара додала кам'яні маски комедії і трагедії, що відображають подвійність життя в істинній манері Робіна Вільямса.

Приховані переходи, що з'єднують дитячі спальні, бар у стилі епохи Сухого закону, прихований за стіною в медіа-кімнаті, і проєктор, що розкривається, для кінематографічних вражень у тій самій кімнаті додають будинку загадки.

На відкритому повітрі можна побачити металеві горгульї — ігуани та черепахи, які немов повзають фасадом будинку.

В маєтку шість спалень, ванна кімната, оформлена в японському стилі з піднятою глибокою ванною. Для гостей або великої родини передбачено окремі гостьові апартаменти з однією спальнею та окремим входом.

У будинку також є бібліотека з французькими дверима, що ведуть на природу, винний льох, комора, гардеробна. Безліч комор і комірчин, облицьованих кедром, — мрія домовласника. Зовні з кількох патіо і лоджії відкривається захоплюючий вид на знаменитий міст Золоті Ворота.

Зі своєю другою дружиною Вільямс розлучився 2010 року, і відтоді будинком володіла вона. Оскільки діти вже виросли, вона вирішила скоротити штат.

"Це красивий, щасливий будинок. Ми провели там багато-багато фантастичних років веселощів, ігор і радості", — розповідала вона пізніше в одному з інтерв'ю.

Робін Вільямс, який зробив собі ім'я завдяки стендап-комедіям, а потім перейшов на кіноекран із культовими ролями в "Петчі Адамсі" та "Аладдіні", чотири рази номінувався на "Оскара" і отримав статуетку в номінації "Кращий актор другого плану" за свою роль у стрічці "Розумниця Вілл Гантінг".

Улюблений мільйонами актор пішов із життя 11 серпня 2014 року. Він повісився у своєму будинку на вулиці 95 St. Thomas Way у місті Тіб'юрон в окрузі Марін штату Каліфорнія. Йому було 63 роки.

За словами його третьої дружини, Сьюзан Шнайдер, Робін страждав на хворобу Паркінсона на ранній стадії і "не був готовий поділитися цим із громадськістю". Ба більше, перед смертю він відчував патологічне почуття тривоги і депресію. Жінка відкинула версії про вживання Вільямсом наркотиків і алкоголю.

Раніше Фокус писав, що свій маєток виставила на продаж американська співачка і актриса Дженніфер Лопес.