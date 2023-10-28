Брітні Спірс розповіла, через що її бабуся наклала на себе руки в 31 рік

Бабуся Брітні після смерті дитини потрапила до притулку для душевнохворих, де її примушували приймати літій. Саме цей препарат багато років пила і сама співачка за наказом батька, під опікою якого перебувала 13 років.

Що більше шанувальники дізнаються про закулісне життя Брітні Спірс з її книжки мемуарів "Жінка в мені", що потрапила на прилавки магазинів 24 жовтня, то більше розуміють її вчинки. Розповіді артистки про свою сім'ю для багатьох стали справжнім одкровенням, оскільки вона описала не тільки власні стосунки з батьками, а й розповіла про бабусю Емму Джин Спірс, матір свого батька. Авторка вважає, що в неї з її родичкою дуже схожі долі, пише Daily Mail.

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"Трагедія закладена в моїй родині", — заявляє вона в книзі, перш ніж зануритися в історію про те, як її бабуся, відома всім як Джин, котра надихнула друге ім'я Брітні, пережила роки травм і втрат. Зрештою вона застрелилася на могилі її маленького сина.

Емма була одружена з поліцейським на ім'я Джун Спірс. Він встиг обзавестися 10 дітьми від трьох різних дружин. Чоловіка звинуватили в сексуальному насильстві над своєю дочкою, якій було всього 11 років. У 16 років дівчина втекла з дому.

У шлюбі Емму Джин спіткала трагедія. Її син помер на третій день після народження, а її саму чоловік примусово помістив у притулок для душевнохворих, де її примушували приймати літій. Цей же препарат батько змушував приймати і Брітні, коли вона була під його опікою.

Джеймі Спірс, Браян Спірс, дідусь Джун, Джеймі-Лінн Спірс, Брітні Спірс і Лінн Спірс Фото: Getty

Вологим весняним днем 1966 року Джин прийшла на цвинтар, де був похований її син, направила собі в голову дробовик 12-го калібру і натиснула на спусковий гачок.

За словами співачки, її "злий" дідусь "ображав" не тільки свою дружину Джин, а і його дітей. Ще 2022 року тітка Брітні, Лі Енн Спірс Ретер, розповіла про домагання Джуна під час інтерв'ю журналу New York Magazine. Вона стверджувала, що він змушував її вступати з ним у статевий акт, поки вони йшли додому з церкви, де він підробляв дияконом.

"Сподіваюся, він горить у пеклі", — сказала вона тоді виданню.

Третя дружина Джуна, з якою він одружився лише за вісім місяців після смерті Джин, також розповіла виданню, що він бив її і "вчинив численні акти жорстокості" щодо неї під час їхнього шлюбу.

Брітні пише, що дід змушував її батька Джеймі годинами займатися баскетболом, навіть якщо він був "виснажений".

"Щодня, коли мій батько закінчував тренування з баскетболу, яким би втомленим і голодним він не був, йому все одно доводилося закидати ще 100 м'ячів, перш ніж він міг увійти всередину. Наскільки я можу судити, ніхто не може сказати жодного хорошого слова про перші 50 років свого життя. Навіть у моїй родині говорили, що чоловіки Спірс зазвичай несуть погані новини, особливо з погляду того, як вони поводяться з жінками... Джун пом'якшав, коли став старшим. Я зустріла не злісного чоловіка, який ображав мого батька і його братів і сестер, а скоріше дідуся, який здавався терплячим і милим", — розповіла вона.

Брітні Спірс та її дідусь Джун Фото: Getty

На її думку, "травма", яку пережив її батько в дитинстві, вплинула на те, як він ставився до неї та її братів і сестер.

"Я знаю, що травма є частиною того, чому мій батько був таким, яким він був зі мною та моїми братами й сестрами. Чому для нього ніщо ніколи не було достатньо хорошим. Мій батько підштовхнув мого брата до успіху в спорті. Він пив доти, доки не втратив здатність думати. Він пропадав на кілька днів. Коли мій батько пив, він був надзвичайно злим", — ідеться в книзі.

Під опікою Джеймі Спірса його дочка була з 2008 по 2021 рік. Вона описує свого батька як "дійсно жорстокого" в минулому. Артистка додала, що він "любив контролювати все, що вона робила".

Раніше Фокус писав, як Брітні Спірс висловилася в книжці про Сема Асгарі, і чому зробила аборт, коли була у стосунках з Джастіном Тімберлейком.