Ченнінг Татум та Зої Кравіц повторили образи з культового фільму жахів (фото)

Зіркова пара відвідала вечірку на честь Геловіну 2023, яку організувала Кендалл Дженнер.

43-річний американський актор Ченнінг Татум одягнувся в малюка під час вечірки на честь Геловіну 2023. Про це пише People.

Напередодні супермодель Кендалл Дженнер організувала "моторошну" зіркову вечірку у Лос-Анджелесі, яку відвідали багато зірок.

Серед них були Ченнінг Татум і його дівчина Зої Кравіц, 34. Зіркова пара одними з перших прибула до легендарного голлівудського закладу Chateau Marmont.

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Ченнінг Татум та Зої Кравіц

Дотримуючись тематичного дрес-коду заходу, 34-річна Кравіц прибула як головний персонаж з культової картини Романа Поланскі 1968 року "Дитина Розмарі" з її легендарною зачіскою перукаря Відала Сасуна.

Одягнена в примарну білу нічну сорочку Розмарі та стискаючи великий кухонний ніж, ймовірно, фальшивий, американська зірка неминуче привертала увагу напередодні святкування Геловіну 2023.

Кадр з фільму "Дитина Розмарі"

Приєднавшись до своєї дівчини, з якою він зустрічається два роки, 43-річний Татум також виглядав нестандартно, одягнувшись дитиною Розмарі в яскраво-блакитний комбінезон і білий дитячий капелюшок із яскравою жовтою обробкою.

Нагадаємо, Ченнінг Татум та Зої Кравіц провели час з донькою актора від Дженни Деван.

Також Фокус писав про особливості виховання Ченнінгом Татумом його 10-річної спадкоємиці Еверлі.