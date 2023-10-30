"Він милий": Гвінет Пелтроу розповіла про свого чоловіка

Акторка та сценарист Бред Фелчак одружилися у 2018 році. До цього Пелтроу була у шлюбі з Крісом Мартіном, від якого народила двох дітей — Мозеса та Еппл.

51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу розповіла, як її чоловік Бред Фелчак, 52, відкрив її серце для можливості знову закохатися. Про це пише Daily Mail.

Виступаючи перед публікою на сцені під час заходу "Besties" у Сіднеї, зірка екрану пояснила, що її коханий допоміг їй подолати її вразливість.

Коли акторку запитали, чи боїться вона починати нові стосунки, Пелтроу сказала аудиторії, що вона "закам’яніла".

"Я думаю, що я людина, яка все одно боїться інтимної близькості", — зізналася колишня дружина фронтмена "Coldplay" Кріса Мартіна.

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"Тож деякі хлопці, яких я вибрала у своєму житті, були людьми, які не були повністю здатні до інтимних стосунків, і тому ви можете сказати: "О, [у них проблеми]. Я готовий це зробити, а вони ні". Це просто хитрий спосіб не визнати себе тим, кого ти знаєш. І мені все ще іноді страшно", — додала акторка.

Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак

Згодом вона розкрила деякі деталі свого шлюбу зі сценаристом Бредом Фелчаком, з яким одружилася у 2018 році.

"Ми одружені п’ять років, і іноді я думаю: "важко бути такою вразливою". Він вимагає повної інтимності та відкритості, тому для мене це як практика", — зізналася Пелтроу.

Знаменитість додала: "Мені дуже пощастило з Бредом, тому що у мене з ним є хімія, і він мій найкращий друг. Він дуже піклується про якість наших стосунків. Другі шлюби можуть бути справді особливими", — вважає зірка фільмів Marvel.

Далі акторка пояснила, що в шлюбі ще багато іскри, і її чоловік вважає, що вона виглядає "гарячою".

Донька Гвінет Пелтроу з вітчимом Фото: Скріншот

"Він милий", — додала мама двох дітей.

У вересні 2023 зіркова пара відсвяткувала п'ятиріччя свого шлюбу. Вони почали зустрічатися за чотири роки до того, як одружилися.

Нагадаємо, як Гвінет Пелтроу використовує свою статуетку "Оскар".

Також Фокус писав про появу акторки в компанії її 17-річного сина від Кріса Мартіна.