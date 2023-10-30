Кім Кардаш'ян оригінально прикрасила свій будинок на Геловін.

Кім Кардашян вразила своїх шанувальників, перетворивши свій приватний особняк в Лос-Анджелесі на фантастичне місце з привидами, яке ідеальне для святкування Геловіну. Вона зуміла створити поєднання вишуканості та жаху, що зробило цей особняк незабутнім. Про це повідомляє видання Hello!.

Кім Кардаш'ян перетворила свій особняк на "найепічніший будинок з привидами"

Цю неймовірну трансформацію зірка продемонструвала у знімках, які з'явилися в Instagram Stories її подруги, Сари Говард. Завдяки її описам стало відомо про моторошні деталі декору, які створювали атмосферу жаху. Від жахливих масок до зловісної атмосфери, адже кожен елемент додає до загального враження.

Одним із найцікавіших елементів був моторошний стіл, прикрашений флаконами з фальшивою кров'ю та відрубаними руками. Сара Говард не змогла стримати своє захоплення, відзначивши внутрішній і зовнішній декор багатьма похвальними словами. Кім Кардаш'ян вдало змішала елегантність та моторошність, створюючи неймовірне свято для себе та своїх чотирьох дітей.

Навіть у денному світлі, особняк акторки продовжував дивувати гостей. Величні двері, увінчані головами черепів, та море свічок, оточене статуями у білих плащах, створювали атмосферу таємниці та дива. Кожен куточок будинку, від зовнішнього вигляду до найменших деталей в дизайні, викликав захоплення та відчуття страху у всіх гостей.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян представила інноваційну колекцію SKIMS з вбудованим соском.