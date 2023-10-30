"Ти подарував стільки радості": Герцогиня Йоркська вшанувала пам'ять Меттью Перрі з "Друзів"

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, змусила багатьох згадати яскраві моменти з Меттью Перрі.

Герцогиня Йоркська, приєдналася до світової сумної реакції на непередбачену втрату зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі, вшанувавши його пам'ять у зворушливому дописі. Сара, яка грала коротку роль у "Друзях" під час четвертого сезону, поділилася зворушливою фотографією з Меттью та іншими членами акторського складу. Про це пише видання Hello!

"Це трагедія — втратити тебе так рано, спочивай з миром, дорогий Меттью... ти подарував стільки радості і сміху багатьом", — написала вона у своєму дописі, висловлюючи спільне почуття втрати з шанувальниками по всьому світу.

Спогади про їхню спільну роботу прикрашають світлі спогади про Меттью, зокрема відомий епізод "Весілля Росса", в якому Сара з'явилася, граючи саму себе, поруч із членами основного акторського складу "Друзів". Сара також підкреслила, що Меттью завжди був великим професіоналом і з ним було приємно співпрацювати, особливо на тлі його надзвичайного комічного таланту.

Всесвітня реакція на смерть Меттью підкреслюють його непохитний вплив на багатьох людей. Колеги, друзі та фанати поділилися своїми спогадами про Меттью, як про щедру, доброзичливу та надзвичайно талановиту людину, яка залишиться в пам'яті світу назавжди.

Нагадаємо, що Гвінет Пелтроу згадала свій роман із Меттью Перрі.