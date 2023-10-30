Кевін Бреннан з "Суботнього вечора в прямому ефірі" насміхався зі смерті Меттью Перрі в соцмережах

Шанувальники Меттью Перрі вимагають негайного вибачення від 63-річного подкастера за свою недоречну поведінку.

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Останній твіт відомого колишнього сценариста SNL Кевіна Бреннана викликав хвилю обурення серед прихильників Меттью Перрі, коли Бреннан висміяв смерть 54-річного актора "Друзів" у своєму свіжому пості у Twitter. Про це пише видання Daily Mail.

Кевін Бреннан

Письменник і кореспондент Weekend Update на SNL. Працював на естрадному шоу NBC у 1999-2000 роках.

Зазначимо, що тіло голлівудського актора Меттью Перрі знайшли в джакузі у його будинку. Раніше сам Перрі зізнавався, що мав проблеми зі вживанням наркотиків.

Бреннан висміяв смерть 54-річного актора "Друзів"

Кевін поширив повідомлення TMZ про передчасну смерть Меттью Перрі, якого знайшли у гарячій ванні у його будинку в Лос-Анджелесі, і надіслав твіт зі сміхом, що зібрав бурхливу реакцію користувачів мережі. " Хахах, він втопився в джакузі", — вирішив пожартувати комік. Незважаючи на попередній коментар, Бреннан відповів, що його допис був призначений для сміху, а не для образи.

Реакція Бреннана на його твіти про смерть Метью Перрі

Однак, соціальні мережі переповнені негативними відгуками в адресу коміка, де його висловлювання були засуджені як нечутливі та недоречні.

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Всупереч реакції Бреннана, сценариста продовжують критикувати за його вчинок, наголошуючи на його невідповідальності та відсутності співчуття. Дискусія продовжується, і шанувальники Меттью Перрі вимагають вибачення та вираження справжнього сумування з боку Бреннана.

Нагадаємо, що Меттью Перрі "передбачив" свою смерть.