Обираємо пальто: п'ять порад від стилістки, як купити ідеальну річ на роки

Правильно обране пальто зможе залишатися модним багато сезонів, не втрачаючи своєї актуальності.

Ідеальне пальто на роки — яким воно має бути, щоб його хотілося одягати кілька сезонів поспіль, і при цьому воно не втрачало своєї актуальності? Персональна стилістка Оксана Мацьків у себе на сторінці в Instagram дала кілька порад, як вибрати цей предмет верхнього одягу так, щоб він завжди радував око і допомагав залишатися на стилі.

"Ідеальне пальто — це про класику, про розкіш верхнього одягу, і склад у нього буде винятково натуральний: усі види вовни, кашемір, можуть бути вкраплення віскози. Але однозначно в ньому немає поліестеру", — каже стилістка.

За словами Мацьків, усі пальта можна поділити на дві категорії. Перша — це неструктуровані пальта, які йдуть без підкладки та підплічників. Їхній силует — це пальто-кокон, пальто-халат або пальто на запах. Найчастіше такі пальта йдуть з поясом, який надає фігурі форму пісочного годинника.

"Важливий момент — тканина в таких пальтах має литися", — уточнює експертка. До того ж вони йдуть без ґудзиків.

Друга категорія — це жорсткі структуровані пальта з підкладкою і підплічниками, в яких ніколи не буває пояса. Останній у таких пальтах здатний тільки зіпсувати силует, надавши йому зайвого об'єму. Такі пальта, як правило, йдуть із ґудзиками.

Важлива деталь пальта — лацкани. Мацьків підкреслює, що дуже важливо розраховувати їх співвідношення з розміром обличчя та його рисами. Для дівчат з дрібними рисами обличчя підійдуть невеликі лацкани, для тих, у кого обличчя побільше — і розміри лацкана відповідні. Головне — не перестаратися. Також не варто обирати пальта з лацканами, які відсилають у минулі десятиліття, — надто широкі, надто витягнуті або навпаки, дуже короткі.

Не менш значущим елементом ідеального пальта є ґудзики. Щоб цей предмет верхнього одягу мав дорогий вигляд, ґудзики мають бути в тон пальто або чорного чи черепахового кольору. Саме вони додають виробу дорожнечі.

Фото: MaxMara

Довжина відіграє важливу роль у виборі пальта на роки. Краще обирати пальто класичної довжини, яка робитиме стрункішою: або на одну долоню вище коліна, або на 2-4 см нижче коліна. Найрозкішніший вигляд мають пальта довжини міді (2-4 см вище від гомілковостопного суглоба).

Останній момент — декор і складність крою. Обираючи пальто, краще звертати увагу на класичні моделі, які залишаються актуальними десятиліттями.

"Деякі легендарні моделі від Max Mara зберігають актуальність 50-60 років. Якщо ви не впевнені у своїй натхненності рухатися в бік божевільного декору, накладок, комбінації різних кольорів або тканин у пальто, то що простіша і лаконічніша модель, то дорожчий вигляд вона матиме", — резюмувала стилістка.

Раніше Фокус писав, що Оксана Мацьків назвала деталі, які псують будь-яке пальто.