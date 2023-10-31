"Прозорі колготки та маленька чорна сукня": Біллі Айліш продемонструвала свій образ на Геловін

21-річна співачка і авторка пісень опублікувала у своєму Instagram добірку фотографій на Геловін.

На фотографіях, опублікованих в Instagram, Біллі Айліш позує в екстравагантній, але одночасно елегантній, маленькій чорній сукні з мереживним фартухом, який додає її образу нотку загадковості та інтриги. Комбінація з прозорими колготками та гострими підборами створює враження вишуканості та ефектності.

"Ууууууу", — просто підписала вона свій останній пост, і шанувальники залишили коментарі: "Вбрання покоївки дарує мені відчуття, що я вбрана у казкове: "Вбрання покоївки нагадує мені американський будинок жахів!!!!" і: "Королева Геловіна", а також: "Повне фото костюма на Геловін".

Однак особливу увагу прихильників привернуло величезне складне та деталізоване татуювання на спині співачки. Татуювання складається з хитромудрих візерунків, що нагадують ремісничу хну, а також мечів у стилі аніме, які простягаються від верхньої частини шиї до попереку.

Сама Біллі зізнається, що вона відчуває сором і не впевненість, коли демонструє відверті татуювання, проте це не заважає їй виражати свою індивідуальність та самовираз. Її модні експерименти та стильові рішення підкреслюють її унікальність та різноманітність.

Нагадаємо, що Біллі Айліш показала нове величезне татуювання на всю спину.