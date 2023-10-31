"Ікона": Вікторія Бекхем стала героїнею французького Vogue (фото)

Колишня учасниця "Spice Girls" позувала в ретро-авто, на ньому та біля.

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем прикрасила обкладинку свіжого випуску французького Vogue. Про це дружина Девіда Бекхема, 48, та популярний глянець повідомили у своїх соцмережах.

"Ікона, яка процвітає під прожекторами слави, її історія про визначні метаморфози", — коментують персону Вікторії французькі журналісти.

"Від епохи співачки, де вона електризувала натовп, до її ультрашикарного переходу на вимогливу арену моди, вона сформувала власну легенду, незалежно від зайвого", — додають вони.

Вікторія Бекхем

Британська знаменитість зʼявилася на обкладинці французького глянцю в коштовностях Prada та Tiffany & Co. На дружині Девіда Бекхема був бежевий светр та коричневий блейзер. Волосся мами чотирьох дітей було розпущене, коли вона позувала в автомобілі.

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Вікторія Бекхем

Втім, деяким фоловерам знаменитості впало в очі, що дизайнерка позувала для глянцю не в речах свого бренду.

"Ну, це багато що говорить, що вона на обкладинці, але не носить свій бренд", — пише користувач мережі.

Вікторія Бекхем

Проте було й багато позитивних коментарів.

"Вікторія виглядає абсолютно приголомшливо та ідеально на обкладинці!", "Така вражаюча і приваблива жінка", "Ох, ти королева VB", — реагують фанати Бекхем.

Вікторія Бекхем

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала, як проводить час з невісткою Ніколою Пельтц.

Також Фокус писав про откровення колишньої коханки Девіда Бекхема щодо його зрад на початку 2000-х.