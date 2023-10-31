Леонардо Ді Капріо помітили за обіймами з Вітторією Черетті (фото)

Актор та його обраниця відвідали геловінську вечірку в Західному Голлівуді.

48-річного американського актора Леонардо Ді Капріо помітили за обіймами з італійською супермоделлю Вітторією Черетті, 25. Про це пише TMZ.

Зірка "Титаніка" і його ймовірна дівчина були на домашній вечірці на честь Геловіну на околиці Західного Голлівуду. Пару "зловили" місцеві папараці за обіймами та розмовами.

Очевидці розповідають, що Ді Капріо відпочивав на вулиці сам — судячи з усього, дихав свіжим повітрям — коли Вітторія приєдналася до нього, після чого знаменитості почали притискатися одне до одного.

Зірка подіумів була в яскравій перуці, поки голівудський актор обрав для вечірки простий образ з білою футболкою.

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Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

Інсайдери також розповідають, що потім Черетті простягнула руку вниз по його спині.

Про ймовірні стосунки італійської моделі та зірки фільму "Острів проклятих" стало відомо влітку 2023 року. Їх кілька разів помічали на побаченнях, проте офіційно пара не коментує чутки про роман. Вітторія цього року розлучилася з 35-річним діджеєм Маттео Міллері після трьох років шлюбу.

Вітторія Черетті

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо провів час з Джіджі Хадід та Вітторією Черетті у Мілані.

Також Фокус писав про появу Леонардо Ді Капріо на обкладинці Vogue.