"Я тут ненадовго": Дуа Ліпа повернулася в Instagram

Раніше зірка видалила понад 1 500 постів у своєму акаунті в Instagram і змінила фотографію профілю з обкладинки альбому Future Nostalgia.

Зіркова співачка Дуа Ліпа повертається в Instagram із загадковим постом. Вона потішила шанувальників, показавши свій новий імідж — електрично-руде волосся та надзвичайно виразне обличчя в короткому п'ятисекундному ролику. Ролик виконавиця теж вирішила видалити. Про це повідомляє видання Hello.

"Я тут ненадовго", — написала 28-річна британсько-албанська зірка, яка розпочала новий етап у мережі.

Дуа Ліпа інтригує шанувальників

Цей інтригуючий поворот подій настав лише через кілька тижнів після того, як зірка видалила понад 1 500 постів у своєму Instagram і змінила обкладинку альбому "Future Nostalgia" на калейдоскопічне синє зображення.

Помітний перехід до нового образу тісно пов'язаний з оновленням життя Дуа, оскільки вона відзначилася і в інших аспектах. У липні зірка отримала дозвіл на капітальний ремонт свого лондонського будинку, що коштував 6,75 мільйона фунтів стерлінгів, з планами встановити гігантський закритий басейн у підвалі. Крім того, проєкт передбачає створення парної, душової, роздягальні, зони відпочинку, а також кінотеатру, зони очікування студії та лобі.

Нагадаємо, що Дуа Ліпа розкрила секрет щасливих стосунків.