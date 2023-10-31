Євгенія Емеральд заявила про замах на неї та її охоронця (фото)

Євгенія Емеральд звинувачує колишнього чоловіка в замаху на її життя.

За словами Євгенії Емеральд, замах на її життя і життя її охоронця стався 30 жовтня за невідомих обставин. Інцидент, згідно з її заявою, пов'язаний з її колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком, військовим Збройних Сил України. Своїм шокуючим повідомленням вона поділилася у своєму Instagram, що викликало широкий резонанс серед громадськості.

Зазначимо, що Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк одружилися восени 2022 року, за пів року в них народилася донька Афіна. Утім, нещодавно стало відомо про розрив пари.

emerald.evgeniya Instagram

На додаток до інормації про напад на неї, Емеральд розповіла про випадок з іншою жінкою, яка стала жертвою Стіпанюка. Ця дівчина стверджує, що почала отримувати погрози після того, як розповіла свою історію в ефірі програми для телеканалу 1+1. Вона зазначила, що ця потерпіла під охороною, і в разі будь-якого негативного випадку, всі знатимуть, хто відповідальний за ці дії.

У своєму зверненні до підписників Євгенія Емеральд не надала докладнішої інформації про сам інцидент, залишивши багато запитань без відповіді. Зараз правоохоронні органи зайняті розслідуванням цього випадку, а ЗМІ та фоловери очікують на більше подробиць.

Нагадаємо, що Євгенія Емеральд відповіла на звинувачення чоловіка в зрадах.