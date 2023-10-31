Введення в храм Пресвятої Богородиці та Андрія Первозванного: новий церковний календар на листопад 2023 року
Нові дати церковних свят у листопаді 2023 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
Календар церковних свят на листопад 2023 року:
Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:
1 листопада — святих чудотворців Косми і Дам'яна;
2 листопада — священномучеників Ахіндіна, Пігасія, Афтонія, Елпідифора та Анемподиста;
3 листопада — священномучеників Акепсима, Йосипа та Айтала;
4 листопада — преподобного Іоанникія Великого, священномучеників Никандра та Ієрмея;
5 листопада — священномучеників Галактіона та Епістими;
6 листопада — Павла, архієпископа Царгородського;
7 листопада — пам'яті 33-х Мучеників у Мелітині;
8 листопада — архістратига Михаїла (раніше — 21 листопада);
9 листопада — преподобних Матрони і Теоктисти;
10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпу, Родіона і тих, що з ними;
11 листопада — священномученики Міни, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;
12 листопада — священномученика Йосафата;
13 листопада — святителя Іоанна Златоустого, архієпископа Царгородського;
14 листопада — святого апостола Пилипа;
15 листопада — початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона і Авіва;
16 листопада — святого апостола Матвія;
17 листопада — святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
18 листопада — священномучеників Платона і Романа;
19 листопада — святого пророка Авдія, священномученика Варлаама;
20 листопада — преподобного Григорія Декаполіта ;
21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці (раніше — 4 грудня);
22 листопада — святого апостола Филимона і тих, хто з ним;
23 листопада — святих Амфілохія і Григорія;
24 листопада — святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія;
25 листопада — Передання Введення, священномученика Климента ;
26 листопада — преподобного Аліпія, столбника;
27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія ;
28 листопада — святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха;
29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена;
30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного (раніше — 13 грудня).