На коні та в сукні: Зендея знялася для кампейну Lancôme (фото, відео)

Ролик випустили ще три місяці тому, проте наразі в мережу потрапили кілька кадрів з бекстейджу зйомок.

27-річна американська акторка Зендея знялася в новому кампейні французького бренду Lancôme. Кадри з бекстейджу зйомок поширюють у мережі.

Зірка "Ейфорії" вчергове стала обличчям бренду Lancôme, а саме аромату Idole Now. Відео випустили ще три місяці тому, проте наразі в мережу потрапили кілька фото з бекстейджу зйомок рекламного кампейну, під час яких дівчина Тома Голланда, 27, їздила верхи на коні.

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Волосся зірки фільму "Дюна" було розпущене та укладене легенькими хвилями. Вона зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.

Зендея постала в рожево-бордовій сукні зі шкіряними вставками та оголеним плечем. До рекламного образу знаменитість додала масивні золоті сережки, каблучки. На ногах зірки "Ейфорії" були чоботи в тон основного вбрання. Вона вправно осідлала білого коня.

Зендея для Lancôme

Окрім французького бренду косметики, акторка також тісно співпрацює з римським брендом прикрас Bulgari.

Зендея для Lancôme

Нагадаємо, Зендея постала в крихітному бікіні на честь свого 27-річчя на початку вересня 2023.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Зендеї та Тома Голланда.