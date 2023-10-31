На коні та в сукні: Зендея знялася для кампейну Lancôme (фото, відео)
Ролик випустили ще три місяці тому, проте наразі в мережу потрапили кілька кадрів з бекстейджу зйомок.
27-річна американська акторка Зендея знялася в новому кампейні французького бренду Lancôme. Кадри з бекстейджу зйомок поширюють у мережі.
Зірка "Ейфорії" вчергове стала обличчям бренду Lancôme, а саме аромату Idole Now. Відео випустили ще три місяці тому, проте наразі в мережу потрапили кілька фото з бекстейджу зйомок рекламного кампейну, під час яких дівчина Тома Голланда, 27, їздила верхи на коні.
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Волосся зірки фільму "Дюна" було розпущене та укладене легенькими хвилями. Вона зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.
Зендея постала в рожево-бордовій сукні зі шкіряними вставками та оголеним плечем. До рекламного образу знаменитість додала масивні золоті сережки, каблучки. На ногах зірки "Ейфорії" були чоботи в тон основного вбрання. Вона вправно осідлала білого коня.
Окрім французького бренду косметики, акторка також тісно співпрацює з римським брендом прикрас Bulgari.
Нагадаємо, Зендея постала в крихітному бікіні на честь свого 27-річчя на початку вересня 2023.
Також Фокус писав про рідкісне побачення Зендеї та Тома Голланда.