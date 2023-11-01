1 листопада 2023 року: Косми та Даміана — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна знімати павутину в будинку, а також точити ножі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять безсрібників Косми та Даміана. Вони були братами, яких мати, свята Феодотія, виховувала одна. Коли Косма і Даміан подорослішали, почали вчити лікарську науку. Бог за їхнє благочестя нагородив братів даром зцілювати хворих молитвою. Безсрібниками Косму і Даміана назвали тому, що вони ніколи не брали плату за свою лікарську роботу.
Що не можна робити 1 листопада:
- знімати павутину в будинку;
- вимагати від когось гроші;
- точити ножі.
Народні повір'я та прикмети:
- тепло — зима буде м'якою;
- не всі дерева скинули листя — зима буде затяжною;
- на дорогах усе ще брудно — половина зими буде теплою.
День ангела святкують:
Адріан, Фома, Кузьма і Дем'ян.
Народилися в цей день:
1960 рік — Тім Кук, американський бізнесмен, гендиректор Apple (з 2011 року);
1995 рік — Коцюбайло Дмитро (Да Вінчі), український доброволець, Герой України.
А також у цей день:
1512 рік — уперше відкривають для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело;
1922 рік — припиняє існування Османська імперія, проголошення утворення Турецької республіки;
1927 рік — створюють футбольний клуб "Динамо" (Київ).