Надя Дорофєєва поділилася новим знімком з Мішею Кацуріним (фото)

Закохані уклали офіційний шлюб влітку 2023, за рік до цього вони підтвердили чутки про роман.

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася новим фото зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Сімейний знімок артистка опублікувала в Instagram.

Тренерка "Голосу країни-13" опублікувала фото в дзеркалі. Вона позувала в короткій спідниці та світло-сірій кофті. Дорофєєва тримала за руку свого коханого, за якого вийшла заміж влітку 2023 року.

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Міша Кацурін та Надя Дорофєєва Фото: nadyadorofeeva

Вона ніяк не прокоментувала свіжий кадр, лише позначила акаунт Кацуріна та поставила емодзі у вигляді білого сердечка.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва

Чутки про романтичні стосунки дуету почали поширювати ще в березні 2022 року, одразу після звістки про розлучення Наді Дорофєєвої з Володимиром Дантесом. Тоді ж про розрив шлюбу повідомив і ресторатор. Він закінчив стосунки з Дашею Кацуріною, від якої виховує двох дітей.

Лише в червні того ж року співачка та ресторатор підтвердили домисли фанатів, опублікувавши спільне фото.

Нагадаємо, Міша Кацурін показав, як проводжав дружину на роботу.

Також Фокус писав про образ Наді Дорофєєвої на суперфіналі "Голосу країни-13", який знімали у столиці Польщі.