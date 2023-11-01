Кетрін Зета-Джонс показала свій образ на Геловін 2023 (фото)

Зірка фільму "Маска Зорро" обрала популярного героя кіновсесвіту Disney.

54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала свій образ на Геловін 2023. Знімком зірка екрану поділилася в Instagram з понад 5 млн підписників.

"Щасливого Геловіну", — звернулася до фанатів дружина Майкла Дугласа, 79.

Вона позувала в костюмі Білосніжки з розпущеним чорним волоссям. Голлівудська зірка була одягнена в сукню культового мультиплікаційного героя, доповнену спідницею з воланами.

Свій святковий образ Кетрін доповнила парою білих рукавичок без пальців, червоним мереживом на черевиках і червоною пов’язкою. Біля Зети-Джонс сидів, судячи з усього, Майкл Дуглас у масці та було багато символів "моторошного" свята — гарбузів-ліхтариків.

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Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас Фото: Скриншот

Зокрема мама двох дітей пригадала святкування Геловіну в їхній родині кількома роками раніше.

"Геловін через роки", — написала зірка фільму "Маска Зорро", показавши свої та образи дітей на попередніх Геловінах.

Зокрема вони одягалися в героїв "Гаррі Поттера", відьмочок та сімейку Аддамс.

Майкл Дуглас з дітьми

Нагадаємо, донька Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа непокоїться через здоровʼя батька.

Також Фокус писав про Геловін 2023 у родині німецької топмоделі Гайді Клум.