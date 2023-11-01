Смерть Меттью Перрі не була наслідком передозування наркотичних речовин

Перед смертю актор був тверезим і почувався задовільно.

Згідно з першими результатами токсикологічних досліджень, в організмі зірки серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" не виявлено слідів фентанілу і метамфетаміну, повідомляє TMZ.

За даними джерел у правоохоронних органах, виключено вплив заборонених речовин на стан здоров'я актора. Однак, більш детальні аналізи все ще проводяться з метою виявлення можливої наявності інших наркотиків, а також взаємодії прописаних препаратів.

Після завершення всіх експертиз, фахівці встановлять остаточну причину смерті актора. Попередні висновки свідчать про те, що Перрі міг померти від утоплення.

Такий розвиток подій викликає додаткове замішання у справі. Лос-Анджелеський відділок поліції з розслідування пограбувань і вбивств продовжує розслідування, враховуючи всі можливі сценарії.

Раніше повідомлялося, що всі ліки, знайдені в будинку актора, були прописані йому від різних симптомів. Родичі заявили, що Меттью був тверезий і почувався задовільно напередодні трагедії.

Нагадаємо, що екснаречена Меттью Перрі розповіла про їхній роман.