"З коханою": Міша Кацурін зводив Надю Дорофєєву на побачення (фото)

Зіркове подружжя відвідало місця студентського життя ресторатора та спробувало міцні напої.

Український ресторатор Міша Кацурін показав, як вони зі співачкою Надею Дорофєєвою провели романтичний осінній вечір. Знімками з побачення з дружиною блогер ділиться у своєму Instagram.

На початку листопада 2023 року Кацурін вирішив провести коханій екскурсію місцями, де минули його студентські роки. Він навчався в Київському національному університеті технологій та дизайну.

"Ностальгував страшенно і за старою звичкою хотів замовити помийну каву та булку в кіоску навпроти, але тепер навпроти є кав'ярня, смачний фільтр, сніданки та горішок зі згущеним молоком. Київ такий класний", — написав батько двох дітей.

Він також додав, що Надя Дорофєєва на фото підспівує Бейонсе.

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Надя Дорофєєва Фото: Скриншот

Після цього зіркове подружжя спробувало алкогольні коктейлі.

"Може здатися, що це закладає бадьора чоловіча компанія. Не тут то було. Це у нас із коханою побачення з практичними поясненнями, що таке мескаль і як йому пасує сангрія", — зазначив Кацурін.

Побачення Міші Кацуріна та Наді Дорофєєвої Фото: Скриншот Побачення Міші Кацуріна та Наді Дорофєєвої Фото: Скриншот

Нагадаємо, Міша Кацурін поділився зворушливим кадром з дружиною.

Також Фокус писав про весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна влітку 2023 року.