Соломія Вітвіцька й Тарас Цимбалюк відвідали прем'єру "Королівства тварин" (фоторепортаж)

У київському кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Королівство тварин".

У столиці відбулася прем'єра стрічки з програми Каннського кінофестивалю 2023 — "Королівство тварин". Подія зібрала знаменитостей, блогерів і медійних персон. Журналіст Фокусу побував на прем'єрі.

Це фантастичний пригодницький фільм з Роменом Дюрісом ("Три мушкетери: д'Артаньян", "Ейфель") і Адель Екзаркопулос ("Злодійки", "Життя Адель").

Гостями української прем'єри стали телеведуча та блогерка Соломія Вітвіцька, актори Тарас Цимбалюк і Тимур Асланов, блогерки Галина Смернова, Міла Заболотна, Таня Перчик, Вікторія Олійник, Маргарита Хілько, співачки Софія Єгорова та Розалі Номбре, модель і діджейка Олімпія Вайтмусташ, режисерка Тоня Ноябрьова та інші.

Олімпія Вайтмусташ

За сюжетом стрічки, світ охоплює хвиля мутацій, що перетворюють звичайних людей на тварин. Головний герой на ім'я Франсуа робить усе, щоб урятувати свою дружину, яка зазнала впливу цього таємничого явища. Поки навколо з'являються нові істоти, головний герой і його 16-річний син вирушають на пошуки матері, які змінять їхнє життя назавжди.

"Королівство тварин" — другий повнометражний фільм режисера Тома Кайє. Його попередній фільм "Винищувачі" здобув чотири відзнаки в Каннах і став найкращим дебютом за версією премії "Сезар" 2015 року. У 2011 році його короткий метр "Париж-Шанхай" отримав Приз глядацьких симпатій Київського фестивалю "Молодість".

Стрічка "Королівство тварин" виходить в українських кінотеатрах 2 листопада.

Денис Іванов

Соломія Вітвіцька

Розалі Номбре, Юрій Марченко

Тимур Асланов, Тарас Цимбалюк

Ірина Татаренко

Софія Єгорова

Сергій Греков, Ліза Сушко

Лідія Новоселецька

Кирило Піщиков, Тоня Ноябрьова, Ліза Сушко

Видання The Hollywood Reporter назвало фільм "оригінальною та пронизливою роботою", а Little White Lies описало її як "теплу та винахідливу науково-фантастичну драму". Рейтинг стрічки на платформі Rotten Tomatoes становить 91%, а на IMDb — 7,2.

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