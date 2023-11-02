Тіна Кароль показала свою школу та будинок в Івано-Франківську (фото)

Знаменитість зізналася, що тривалий час не відвідувала цих місць.

38-річна українська співачка Тіна Кароль показала свою школу та будинок, де жила в Івано-Франківську. Відео артистка поділилася у своєму TikTok.

"Ділюся з вами частинкою свого❤️ Ностальгія за рідними місцями", — написала Кароль.

Зокрема українська артистка показала місце в Івано-Франківську, де продавала насіння. Недалеко від нього був кіоск, де зірка одразу витрачала гроші на цукерки та шоколадки, адже "дорога була не далека".

Також Тіна Кароль "завела" своїх фанатів до 22-го ліцею, проте в неділю він був зачиненим.

Після цього співачка показала свій будинок, де раніше жила. Втім, паролю до підʼїзду вона вже не знає, тому не змогла потрапити всередину.

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Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Зазначимо, що зірка сцени народилася в Росії, а саме в місті Оротукан. У 1991 році родина Тіни Кароль перебралася до Івано-Франківська, звідки родом її мама Світлана. Саме тут пройшла значна частина дитинства артистки.

Тіна Кароль Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

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