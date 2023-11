"The Beatles" випустив останню пісню "Now and Then"

Створення пісні "Now and Then" тривало 45 років.

Перші такти написав Джон Леннон 1978 року, а саму пісню нарешті було завершено 2022 року. Про це повідомляє видання BBC.

Сингл, який протягом багатьох років поширювався як бутлег (аудіозапис без надання права власника на розповсюдження), має свою сюрреалістичну історію. За словами Маккартні та Старра, це був емоційний процес відтворення голосу Леннона, який, здається, повернувся в кімнату під час запису.

Сьогодні о 14:00 "новий" сингл гурту "Now and Then" було випущено на радість і захоплення десятків мільйонів шанувальників. Вечірки прослуховування відбулися по всьому світу, зокрема, і в рідному місті "The Beatles" у Ліверпулі.

Слухачі BBC Radio, які першими почули його у Великій Британії, сказали, що у них були сльози на очах, коли вони знову почули, як "Fab Four" співають разом. Одна з них, Джемма з Ноттінгема, сказала: "Просто вау. У мене мурашки по шкірі, коли я почула "раз, два" на початку треку. Це було приголомшливо. Я зараз почуваюся трохи схвильованою". Інший сказав: "Я плачу, слухаючи новий трек "Бітлз". Будемо сподіватися, що на Різдво у нас буде найкраща пісня "Fab Four"".

Ще один шанувальник зауважив: "Мені всього трохи за 30, але The Beatles були важливою частиною мого дитинства, мої батьки слухали їх, а тепер ця нова пісня. У мене сльози на очах, вона звучить так моторошно і водночас так красиво".

Нагадаємо, що штучний інтелект дописав останню пісню The Beatles.