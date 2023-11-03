Принцеса Анна одягнула пальто королеви Єлизавети ІІ (фото)

Жест королівської персони розчулив шанувальників британських роялів.

Принцеса Анна зʼявилася на публіці в пальті своєї покійної матері, королеви Єлизавети ІІ. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Єдина донька покійної монархині відвідала Великий день хорової вечірньої служби у церкві Темпл у Лондоні. Для події королівська персона обрала темне пальто із золотими ґудзиками 1968 року. Раніше його носила покійна королева Єлизавета II, яка пішла із життя 8 вересня 2022 року. Зокрема в цьому пальті мама короля Чарльза ІІІ позувала Енн Лейбовіц для офіційного портрету 2007 року.

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Принцеса Анна

"Принцеса Анна ніколи не соромиться носити свій чудовий одяг десятиліттями. Так зворушливо, що вона носить плащ своєї мами. Це класика і дуже сентиментально", "О, це робить мене такою щасливою і такою сумною одночасно", "Чудовий жест. Носити одяг того, хто пішов — це прекрасний спосіб відчути його близько, а в цьому випадку — вшанувати її спадщину", — реагують на появу принцеси Анни королівські шанувальники.

Нагадаємо, як донька королеви Єлизавети ІІ носить своє вбрання десятиліттями.

Також Фокус писав про візит принцеси Анни до Букінгемського палацу в елегантному образі.