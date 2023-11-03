Дженніфер Лопес розповіла, як Бен Аффлек змінив її життя

Зіркова пара одружилася влітку 2022 після відновлення стосунків за рік до цього. На початку 2000-х вони вже планували укласти шлюб, проте все скасувалось.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зізналася, що почувається "красивішою, ніж будь-коли", завдяки Бену Аффлеку, 51. Про це пише Vogue.

Зірка сцени "нарешті досягла точки" того, щоб любити "кожну частину себе без жодних вибачень", — сказала вона в новому інтерв’ю Vogue.

"Кожна частина мене, моє тіло, мій голос, мій вибір, навіть мої помилки. Усе це зробило мене тою, ким я є, і привело туди, де я є сьогодні", — наголосила дружина оскароносного актора.

Володарка Греммі додала, що Аффлек допоміг їй "зрозуміти [свою] цінність і знати [її] цінність".

Джей Ло пояснила: "Я почуваюся ще більш розслабленою та комфортною, що змушує мене почуватись ще прекраснішою, ніж я коли-небудь відчувала себе з кимось іншим".

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty

Історія кохання зіркової пари почалася ще у 2002 році, коли вони заручилися після зйомок у фільмі "Джильї".

Хоча у 2004 році дует розійшовся, вони відновили стосунки у 2021 та знову заручилися наступного року, одружившись у Лас-Вегасі у липні 2022 року.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла ефектну сукню з глибоким декольте.

Також Фокус писав про публічний поцілунок Бена Аффлека та Джей Ло.