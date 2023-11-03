Меттью Перрі хотів, щоб цей актор зіграв його в байопіку: про кого мова

Раніше вони разом працювали над фільмом "Татові знову 17".

Американо-канадський актор Меттью Перрі працював над власним біографічним фільмом — за словами одного з останніх людей, які бачили його перед трагічною смертю в суботу, 28 жовтня 2023 року. І він уже знав, хто міг би втілити образ зірки "Друзів" на екрані. Про це пише Entertainment Tonight.

Афіна Кросбі, яку сфотографували за обідом з актором за день до того, як він пішов із життя, розповіла, що 54-річний Перрі був у захваті від ідеї вибрати Зака Ефрона на роль самого себе.

Меттью Перрі та Ефрон раніше працювали разом у фільмі 2009 року "Татові знову 17".

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Зак Ефрон

"Він сказав, що хоче зняти фільм про своє життя", — зазначила Кросбі. "І він працював із Заком Ефроном у минулому над фільмом, і він сказав, що хоче, щоб Зак Ефрон зіграв його як молодшу версію [самого себе], і що незабаром він попросить його зробити це".

За словами жінки, зірка "Друзів" дуже хотів поділитися своєю історією, включно з тим, як він вилікувався від багаторічної наркотичної та алкогольної залежностей.

Зак Ефрон

"Він просто з нетерпінням чекав можливості розповісти більше про свою історію та своє відновлення від залежності", — уточнила Кросбі. "І справді відстоював цю справу, щоб допомогти більшій кількості людей, тому він був таким оптимістичним і щасливим у всьому, що хотів зробити".

Нагадаємо, кому дістанеться багатомільйонна спадщина Меттью Перрі.

Також Фокус писав про те, як склалися долі всіх головних героїв серіалу "Друзі".