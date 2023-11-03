Даша Квіткова розповіла, як завоювати її серце

Даша Квіткова описала чоловіка мрії. Майбутній партнер блогерки насамперед має бути сильним.

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася думками щодо уявлення про ідеального партнера. У своєму Instagram вона зазначила, що для неї найважливішими якостями в чоловікові є увага, турбота ф чесність.

"Мені б хотілося, щоб чоловік був уважний і турботливий до мене. Був чесний, давав ясність і конкретність. Я не хочу, щоб мене катали на емоційних гойдалках, мені вистачає їх у житті", — зазначила вона.

Фото: Скриншот instagram.kvittkova

Зокрема, Даша зауважила важливість обопільної поваги в стосунках, а також спільних інтересів із партнером.

"Мені хочеться, щоб чоловік був надійним. Мені хочеться, щоб ми поділяли інтереси одне одного, не боялися бути природними поруч. Іноді дуже хочеться залізти на ручки, обійнятися і знати, що в тебе є надійне плече поруч", — додала блогерка.

Даша також наголосила на важливості сильного характеру в партнері, зазначаючи, що це не про диктаторство, а про принципи, цінності й цілі на майбутнє.

"Ну й так, мені хочеться, щоб чоловік поруч був сильнішим за мене. Це я не про диктаторство чи щось таке, я саме про характер. Принципи, цінності, цілі на майбутнє. Якщо ще є почуття гумору — взагалі ціни немає," — написала вона, закінчуючи свої роздуми.

Нагадаємо, що Даша Квіткова розповіла про нові стосунки.