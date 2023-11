Кіану Рівз виступив зі своєю рок-групою Dogstar у Голлівуді

Кіану Рівз вийшов на сцену в чорній футболці Amoeba Music Hollywood, граючи на чорній бас-гітарі.

Зірка фільму "Джон Вік" зіграв під час виступу в студії Amoeba Records, представивши новий альбом "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees". Про це повідомляє видання Daily Mail.

Гурт, який зіграв після двадцятирічної перерви, планує 25-денний тур, що охоплюватиме концертні зали в Каліфорнії, усьому США, а також Японії. Шанувальники не могли стримати емоцій під час появи знаменитості.

Фото: Getty Кіану Рівз на виступі з групою

59-річний актор і музикант розпочав свою кар'єру в музичній сфері 1991 року разом зі своїми колегами по групі, Робертом Мейлхаусом і Греггом Міллером. Хоча гурт розпався 2002 року, фанати ніколи не забували їхніх виступів.

Інді-рок-гурт Dogstar, у якому грає і голлівудська зірка Кіану Рівз, випускає перший за останні 23 роки альбом, який називається "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees". Диск випущено на власному лейблі гурту Dillon Street Records.

Загалом же це — третій студійний альбом музикантів. Друга платівка колективу, "Happy Ending", побачила світ 2000 року.

Кіану знову грає на бас-гітарі разом із гітаристом/вокалістом Бретом Домроузом і барабанщиком Робертом Мейлхаузом.

До альбому увійшли раніше випущені сингли Everything Turnsaround", "Breach", "Glimmer", "Somewhere Between the Power Lines" та інші треки.

Нагадаємо, що творці фільму "Джон Вік" думають, як оживити загиблого героя Кіану Рівза.