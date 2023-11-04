Азбука стилю від Кейт Міддлтон: яке взуття купує своїй доньці принцеса Уельська (фото)

Принцеса Уельська обирає для доньки зручне і м'яке взуття, що відповідає її віку.

Восьмирічна принцеса Шарлотта, середня дитина принца і принцеси Уельських, — об'єкт пильної уваги мільйонів мам, у яких підростають дівчатка, оскільки за її стилем і одягом стежать не менш уважно, ніж за її знаменитою матір'ю. Кожна поява юної королівської особи — це ще й реклама брендів, оскільки будь-яка річ, яка на ній, моментально змітається з полиць магазинів. Фокус раніше вже писав, які пальта принцеса Кейт купує доньці, а тепер вирішив подивитися, яке взуття вибирають для Шарлотти.

Кросівки Next Star

8 травня 2023 року вся сім'я Віндзорів, включно з принцесою Кейт, принцом Вільямом і трьома їхніми дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї, вирушила до Слау, щоб узяти участь в акції "Велика допомога".

Принцеса Шарлотта мала модний вигляд у рожевому светрі косої в'язки і джинсових шортах. На ногах у неї була пара білих дитячих кросівок Next Kids Star на шнурівці з рожевою металевою зіркою і блискучою нашивкою ззаду. Це взуття дуже схоже на улюблені кросівки Кейт від бренду Veja, які принцеса Уельська часто носить.

Фото: Getty Images

Блакитні туфлі Amaia

Коли справа доходить до туфель, Кейт обирає для доньки класичні дитячі моделі в стилі Мері Джейн: із заокругленим носком, ремінцем і на плоскому ходу.

4 червня 2022 року принц Вільям, Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта і принц Джордж відвідали Кардіффський замок у Кардіффі, Уельс, на святкуванні платинового ювілею королеви. Юна принцеса з'явилася на публіці в пальті Razorbil від іспанського бренду Amaia і блакитних туфельках, теж від Amaia, у стилі Мері Джейн, під які вона вдягла білі шкарпетки. Взуття зроблене зі 100% телячої шкіри, має м'яку подушечку на п'яті та щиколотці для кращої підтримки.

Фото: Getty Images

Білі туфлі Siena від Papouelli

У білих шкіряних туфлях від бренду Papouelli Siena принцеса Шарлотта з'являлася практично на всіх заходах, пов'язаних з коронацією її дідуся, Чарльза III. Зокрема, в них вона була як на самій коронації у Вестмінстерському абатстві, так і на параді Trooping the Colour на честь Чарльза III. Туфлі Siena з ремінцем мають вузьку пряжку над стопою. Надзвичайно м'яка шкіра і підошва роблять це взуття ідеальним для особливих випадків.

Фото: Getty Images

Чорні туфлі від Manuela de Juan

На похоронах королеви і на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві принцеса Шарлотта була в чорних туфлях ручної роботи від бренду Manuela de Juan у стилі Мері Джейн. Вони виконані з м'якої чорної шкіри, мають зручну шкіряну підкладку і зручний ремінець на нозі, який застібається на кнопку. Кожен з образів юної принцеси складався з пальта (в одному випадку чорного, в іншому — бордового) і щільних чорних колготок.

Білі босоніжки Sienna від La Coqueta

У серпні 2022 року принцеса Шарлотта відвідала змагання з плавання на Іграх Співдружності 2022 року разом зі своїми батьками, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. На захід дівчинка одягла смугасту сукню білого кольору і білі сандалі з ремінцями, м'якими шкіряними ремінцями і зручною гумовою підошвою.

Раніше Фокус писав, що ШІ згенерував портрети дорослої принцеси Шарлотти.