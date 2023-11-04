Азбука стилю від Кейт Міддлтон: яке взуття купує своїй доньці принцеса Уельська (фото)
Принцеса Уельська обирає для доньки зручне і м'яке взуття, що відповідає її віку.
Восьмирічна принцеса Шарлотта, середня дитина принца і принцеси Уельських, — об'єкт пильної уваги мільйонів мам, у яких підростають дівчатка, оскільки за її стилем і одягом стежать не менш уважно, ніж за її знаменитою матір'ю. Кожна поява юної королівської особи — це ще й реклама брендів, оскільки будь-яка річ, яка на ній, моментально змітається з полиць магазинів. Фокус раніше вже писав, які пальта принцеса Кейт купує доньці, а тепер вирішив подивитися, яке взуття вибирають для Шарлотти.
Кросівки Next Star
8 травня 2023 року вся сім'я Віндзорів, включно з принцесою Кейт, принцом Вільямом і трьома їхніми дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї, вирушила до Слау, щоб узяти участь в акції "Велика допомога".
Принцеса Шарлотта мала модний вигляд у рожевому светрі косої в'язки і джинсових шортах. На ногах у неї була пара білих дитячих кросівок Next Kids Star на шнурівці з рожевою металевою зіркою і блискучою нашивкою ззаду. Це взуття дуже схоже на улюблені кросівки Кейт від бренду Veja, які принцеса Уельська часто носить.
Блакитні туфлі Amaia
Коли справа доходить до туфель, Кейт обирає для доньки класичні дитячі моделі в стилі Мері Джейн: із заокругленим носком, ремінцем і на плоскому ходу.
4 червня 2022 року принц Вільям, Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта і принц Джордж відвідали Кардіффський замок у Кардіффі, Уельс, на святкуванні платинового ювілею королеви. Юна принцеса з'явилася на публіці в пальті Razorbil від іспанського бренду Amaia і блакитних туфельках, теж від Amaia, у стилі Мері Джейн, під які вона вдягла білі шкарпетки. Взуття зроблене зі 100% телячої шкіри, має м'яку подушечку на п'яті та щиколотці для кращої підтримки.
Білі туфлі Siena від Papouelli
У білих шкіряних туфлях від бренду Papouelli Siena принцеса Шарлотта з'являлася практично на всіх заходах, пов'язаних з коронацією її дідуся, Чарльза III. Зокрема, в них вона була як на самій коронації у Вестмінстерському абатстві, так і на параді Trooping the Colour на честь Чарльза III. Туфлі Siena з ремінцем мають вузьку пряжку над стопою. Надзвичайно м'яка шкіра і підошва роблять це взуття ідеальним для особливих випадків.
Чорні туфлі від Manuela de Juan
На похоронах королеви і на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві принцеса Шарлотта була в чорних туфлях ручної роботи від бренду Manuela de Juan у стилі Мері Джейн. Вони виконані з м'якої чорної шкіри, мають зручну шкіряну підкладку і зручний ремінець на нозі, який застібається на кнопку. Кожен з образів юної принцеси складався з пальта (в одному випадку чорного, в іншому — бордового) і щільних чорних колготок.
Білі босоніжки Sienna від La Coqueta
У серпні 2022 року принцеса Шарлотта відвідала змагання з плавання на Іграх Співдружності 2022 року разом зі своїми батьками, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. На захід дівчинка одягла смугасту сукню білого кольору і білі сандалі з ремінцями, м'якими шкіряними ремінцями і зручною гумовою підошвою.
Раніше Фокус писав, що ШІ згенерував портрети дорослої принцеси Шарлотти.