Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в приталеній блискучій сукні (фото)

Знаменитість обрала бренд, який належить компанії її чоловіка.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк позувала в приталеній блискучій сукні. Знімками зірка екрану ділиться у своєму Instagram з понад 27 млн підписників.

"2023 LACMA Art+Film Gala на честь Джуді Баки та Девіда Фінчера", — розповіла акторка про захід, який відвідала напередодні.

Для публічної появи Сальма обрала приталену блискучу сукню в підлогу від Gucci. Цікаво, що дім моди належить компанії чоловіка Хаєк, 61-річного французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно. Kering — група компаній, які випускають предмети розкоші, зокрема Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen.

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Волосся знаменитості було укладене на бік легкими хвилями. Вона додала до вечірнього образу масивні золоті сережки.

Сальма Хаєк

"Так весело було минулої ночі! Ти така приголомшлива і мила!" — написала в коментарях світська левиця Періс Гілтон.

Нагадаємо, Сальма Хаєк звернулася до покійного Меттью Перрі.

Також Фокус писав про вихід на публіку Сальми Хаєк з її чоловіком Франсуа-Анрі Піно.