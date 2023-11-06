Син Меттью МакКонахі поділився рідкісними сімейними фото

Меттью МакКонахі відсвяткував своє 54-річчя на вихідних, 4 листопада.

16-річний син американського актора Меттью МакКонахі, Леві, показав шанувальникам рідкісні сімейні фото, присвятивши своєму знаменитому батькові, зірці "Даласького клубу покупців", особливий допис в Instagram з нагоди його 54-річчя.

"Люди знають Метью МакКонахі як актора, а тепер і письменника, але я знаю його як свого батька; людину, яка завжди знаходить для нас час, незважаючи ні на що, людину, яка завжди поруч, незважаючи ні на що, і людину, яка навчив мене цінувати подорож, а не тільки пункт призначення. Подорож тільки починається. З днем народження, тату!" — написав Леві у дописі.

На знімках, опублікованих підлітком, знято щасливі моменти сім'ї МакКонахі, враховуючи спільні подорожі та важливі сімейні збори.

Повідомлення зібрало понад 400 тисяч лайків та понад три тисячі коментарів. Шанувальники вітали Меттью з днем народження і висловлювали йому теплі слова підтримки та подяки за його внесок у кіноіндустрію.

Меттью МакКонахі одружений з бразильською моделлю Камілі Алвес з 2012 року, й у них — троє спільних Дітей. Окрім Леві, вони також виховують 13-річного Виду та 10-річну Лівінгстон.

Нагадаємо, що дружина Меттью Макконахі розповіла про "непрості" стосунки зі свекрухою.