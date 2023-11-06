Королівська сім'я Данії придбала новий будинок за 3 мільйони фунтів

Молодший син королеви Маргрете приступив до роботи в посольстві Данії у Вашингтоні.

Принц Йоакім і принцеса Мері придбали новий будинок у Ведбеку, Данія. Про це повідомляє видання Hello!

Королівська сім'я придбала нерухомість після того, як продали свою віллу в Клампенбурзі, де вони прожили два роки після переїзду із замку Шакенборг у Юланді.

Принц Йоакім

У мережі повідомляють, що їхня нова власність, вартістю 3,4 мільйона євро, слугуватиме для майбутніх сімейних зустрічей.

54-річний принц Йоакім і 47-річна принцеса Мері зараз перебувають у США, де Йоакім отримав нову роботу в посольстві Данії у Вашингтоні. У своїй новій ролі молодший син королеви Маргрете "допоможе зміцнити оборонно-промислове співробітництво Данії зі Сполученими Штатами та Канадою в найближчі роки".

Ці зміни в житті данської королівської сім'ї відбулися після рішення королеви Маргрете про позбавлення дітей принца Йоакіма їхніх королівських титулів. У заяві на Instagram королева вибачилася за це рішення, зазначивши, що воно стало необхідним кроком для майбутнього монархії.

— Це коригування, яке я розглядаю як необхідну гарантію для майбутнього монархії, я хочу зробити своєчасно. Я ухвалила рішення як Королева, мати і бабуся, але як мати і бабуся я недооцінила те, що відчуває мій молодший син і його сім'я. Це справляє сильне враження, і я прошу вибачення за це. Ніхто не повинен сумніватися, що мої діти, невістки й онуки — моя велика радість і гордість. Я сподіваюся, що тепер ми, як сім'я, зможемо знайти спокій, щоб самим пережити цю ситуацію, — пояснила Маргрете.

Нагадаємо, що королівська сім'я Данії представила офіційний портрет принца Крістіана.