Меган Маркл зʼявилася на публіці в сукні за 257 тисяч гривень (фото)

Принц Гаррі з дружиною відвідали концерт у Вегасі.

Меган Маркл відвідала концерт Кеті Перрі у сукні за майже сім тисяч доларів. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Герцогиня Сассекська зʼявилася на публіці 5 листопада 2023 у Вегасі. Колишня американська акторка прибула на шоу в компанії свого чоловіка, меншого сина британського короля Чарльза ІІІ, принца Гаррі.

Вона продемонструвала мінісукню з квітковою аплікацією в чорному кольорі від Valentino з минулого сезону. Повідомляється, що ціна наряду становить $6,906 (близько 257 тисяч гривень).

На ногах королівської персони були туфлі, ймовірно, від Christian Louboutin за £585 (понад 26 тисяч гривень).

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Вона зібрала темне волосся в пучок та додала до образу лаконічні аксесуари. У якийсь момент мама двох дітей одягла піджак, крокуючи від машини.

Тим часом принц Гаррі також обрав образ у темних тонах для концерту американської співачки.

Меган Маркл на концерті Кеті Перрі

Нагадаємо, подруга покійної королеви Єлизавети ІІ розкритикувала дружину принца Гаррі.

Також Фокус писав про Геловін 2023 в родині Сассекських.