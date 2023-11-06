Памела Андерсон розповіла, чому відмовилася від макіяжу

Раніше знаменитість часто робила яскраві мейкапи, а останнім часом повністю відмовляється від косметики.

56-річна американо-канадська акторка та модель Памела Андерсон пояснила, чому відмовилася від косметики останнім часом. Про це пише The Daily Telegraph.

Зірка "Рятувальників Малібу" зізналася, що зважитися приймати себе такою, якою вона є, і не боятися відкрито показувати це публіці, її спонукала робота над власним шоу "Райський сад Памели".

"Я відчувала, що мені справді потрібно – показати себе справжньою", — розповідає колишня дружина музиканта Томмі Лі, 61.

"Я взагалі не знала, що хтось помітить, що я більше не сиджу у гримерному кріслі по три години. Просто в номері я подивилася в дзеркало і сказала: "Тобі майже 60, цього достатньо. Просто насолоджуйся Парижем, а не грай у якусь гру"", – пригадала Памела Паризький тиждень моди на початку осені 2023, коли вона активно стала зʼявлятися на публіці без мейкапу.

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Памела Андерсон Фото: Скриншот

Також раніше канадсько-американська зірка розповідала про смерть її візажистки Алексіс Фогель. Жінка пішла із життя у квітні 2019 року через рак грудей. Це також стало однією з основних причин, чому Андерсон почала приймати себе без макіяжу.

Раніше Памела Андерсон часто робила яскраві макіяжі Фото: Pamela Anderson/Instagram

Нагадаємо, Памела Андерсон зʼявилася на показі мод без макіяжу.

Також Фокус писав про появу Памели Андерсон на публіці в дуже дивному взутті.