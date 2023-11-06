Орландо Блум і Кеті Перрі вперше показали публіці свою доньку (відео)

Дівчинка сиділа на руках у свого батька, поки її мати співала зі сцени.

46-річний британський актор Орландо Блум і його 39-річна наречена, американська співачка і телеведуча Кеті Перрі, три роки тому стали батьками дівчинки Дейзі Дав. Весь цей час вони намагалися не показувати дитину ЗМІ, тому поява малечі на фінальному концерті матері в резиденції в Лас-Вегасі стала для публіки справжньою подією, пише Hello.

Дівчинка сиділа на руках батька, який танцював під музику. Кеті, перш ніж виконати свій хіт 2008 року Hot n Cold, вигукнула:

"Дейзі! Я так тебе люблю... Ти мій найкращий друг, я так рада, що ти тут".

Дитина співачки й актора була одягнена в костюм Мінні Маус. На голові у дівчинки виднілися навушники, які захищали її від занадто гучної музики. Орландо мав елегантний вигляд у білому піджаку і штанах.

Фото: Twitter

Кеті виступала у своїй резиденції в Театрі Resorts World з 29 грудня 2021 року. За її словами, вона створила своє шоу після народження доньки.

"Коли я вперше побачила її, мені здалося, що вся любов, яку я коли-небудь шукала, нарешті з'явилася. Вона зцілила мене, зцілила і знову показала, як грати. Тому це шоу призначене для внутрішньої дитини кожного і для надії, що, можливо, якби ми всі могли побачити життя очима дитини, ми були б вільні", — зізнається співачка.

На концерті, серед інших, були присутні принц Гаррі та Меган Марркл, які живуть недалеко від Кеті та Орландо в Монтесіто. За останні кілька років вони подружилися.

Кеті виступала на концерті з нагоди коронації короля Чарльза III у травні.

Зараз у неї часто запитують, чи планує вона вирушити в гастрольний тур.

"Я знаю, що є багато людей, які не змогли дістатися до Вегаса. Востаннє я була в турі 2018 року. Мені... пора. Як щодо цього? Я повинна зустрітися з тими, хто не зміг приїхати на моє шоу", — говорила вона нещодавно.

Раніше Фокус писав, що Кеті Перрі розповіла про угоду з Орландо Блумом.