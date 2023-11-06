Екс-"Холостяк" Нікіта Добринін розвінчався з Дашею Квітковою та натякнув на нові стосунки

Телеведучий розійшовся з блогеркою Дашею Квітковою наприкінці січня 2023 року.

35-річний український теле- та радіоведучий, ексучасник 9 сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін у новому епізоді телевізійного шоу "Неймовірна правда про зірок" відкрито поділився своїми почуттями. Він підкреслив, що зараз хоч і не в стосунках, які можна назвати серйозними, але відчуває певні почуття.

"Зараз я більше відчуваю момент закоханості, ніж повністю самотнє холостяцьке життя. Хоча не можу сказати, що це вже щось серйозне, я відчуваю любов у серці. І це найголовніше. Я б хотів, щоб особисте залишалося особистим", — зізнався ведучий.

Блогерка Чара Хорів

Що стосується розлучення з Дашею Квітковою, то Добринін наголосив, що вони не тільки офіційно розірвали шлюб, а й розвінчалися. Шоумен пояснив, як усе пройшло в церкві:

"Так, ви звертаєтеся до священика знову. Він видає своє благословення й оформляє для вас офіційний документ про це".

Головний герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін і переможниця проєкту Даша Квіткова розписалися в травні 2020 року, а 12 серпня цього ж року влаштували пишне весілля в Києві на Дніпрі. У вересні 2022 року пара поклялася у вірності в церкві, проте вінчання шлюб не врятувало. На початку 2023 року подружжя повідомило про своє розставання, а 19 червня розлучилося офіційно та забрало документи із суду. В колишніх чоловіка та дружини підростає дворічний син Лев.

Що стосується Чари Хорів, то про роман Добриніна з блогеркою заговорили після їхньої спільної появи на премії MUZVAR AWARDS 26 вересня цього року. Ні Нікіта, ні Чара свої стосунки ніяк не коментували.

Нагадаємо, що на подкасті "Розлючена" блогерки Аліни Шаманської Нікіта Добринін розповів, що заздалегідь знав про інтерв'ю Даші на проєкті "Іспит" Марії Єфросиніної, в якому вона розповіла про розлучення. Блогер зазначив, що був упевнений у порядності колишньої дружини. Нікіта зізнався, що не дивився повністю інтерв'ю, а переглядав тільки уривки, які надсилали йому знайомі, та короткі нарізки в соцмережах.