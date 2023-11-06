Гайді Клум з'явилася на червоній доріжці в сукні від українського дизайнера

50-річна німецька модель Гайді Клум надягла відверте вбрання від українського дизайнера на світський захід у Лос-Анджелесі.

Кадри в сексуальній білій сукні, опубліковані моделлю на своїй сторінці в Instagram, викликали резонанс у мережі.

Відомо, що в такому вигляді модель з'явилася на гала-концерті LACMA Art+Film 2023 під патронатом дому Gucci в Музеї мистецтв. Відвертий образ приголомшив світову еліту. Її вбрання визнали одним із найкращих на червоній доріжці за версією VOGUE.

Гайді Клум

Сукня, в яку була одягнена Гайді, виготовлена зі штучного пір'я. Вона має відвертий виріз на спині, грудях, а також із боків уздовж усього тіла моделі. Тож на фото добре помітні оголені стегна Гайді й трохи прикриті груди.

Доповнила свій образ Клум чудовими черевичками та стриманими прикрасами — сережками на вухах і по каблучці на кожній руці. Підкреслила все це легким і виразним макіяжем і стильною укладкою на голові.

Для завершення ансамблю модель обрала червоний колір манікюру та педикюру, який вдало підкреслив загальну картинку.

Варто зазначити, що сукня, яку надягнула на себе Гайді, створена в Україні. Її виробником є український бренд зі світовим ім'ям Lever Couture. Його заснувала уродженка Одеси Леся Верлінг'єрі, котра давно живе та працює в США. Нині цей бренд одягає багатьох голлівудських і світових зірок. Не виняток і німецька модель Гайді Клум.

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