Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зніметься в українському фільмі

Ірландський актор Джек Глісон мріє зіграти Володимира Івасюка.

Ірландський актор Джек Глісон, який здобув популярність завдяки ролі у відомому серіалі "Гра престолів", висловив бажання знятися в українському фільмі. Під час одного із заходів громадської організації в Лондоні він розповів про свої плани. Про це повідомляє УНІАН.

За словами режисера майбутнього фільму, Ксенії Бугримової, актор зацікавлений у ролі Володимира Івасюка, хоча вона сама пропонувала йому зіграти Григорія Сковороду.

Українські зірки на зустрічі з актором Джеком Глісом

Бугрімова зазначила, що матеріал уже надіслали акторові, а його агенти зараз розглядають пропозицію з юридичного погляду, що відкриває можливість для реалізації цього проєкту.

Нещодавно Джек Глісон також прочитав вірш українського поета, що підкреслює його інтерес і співпрацю з українською культурою. Крім того, відомо, що актор активно підтримує українців у боротьбі з ЗС РФ, приїжджаючи в Україну і надаючи допомогу українським військовим. На заході в Лондоні, актор Джек Глісон підтримав українців, прочитавши вірш "Плеєр" (Headphones) Сергія Жадана англійською мовою. Він вибрав цей вірш сам із багатьох інших варіантів, які йому запропонували організатори заходу.

Джек Гліс читає поезію Сергія Жадана

Нагадаємо, що Джек Глісон узяв участь у благодійному аукціоні та пригнав пікап для ЗСУ.