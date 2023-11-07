Меган Маркл вийшла у світ у сукні за шість тисяч доларів та прилетіла в Вегас з зірковими друзями

У розкішному і дуже дорогому образі Меган сходила на концерт своєї подруги і сусідки Кеті Перрі.

Меган Маркл одягла сукню Valentino за 6872 долари і туфлі на шпильці Louboutin за 720 доларів, щоб подивитися концерт Кеті Перрі, своєї сусідки по Монтесіто. Меган і принц Гаррі відвідали останній вечір резиденції Кеті Перрі в Лас-Вегасі. Про це пише Daily Mail.

Герцоги Сассекські були серед тисяч фанатів, які зібралися в театрі Resorts World у Лас-Вегасі в суботу ввечері, коли вони насолоджувалися вечіркою без дітей. У VIP-секції до них приєдналася Селін Діон.

Меган Маркл і принц Гаррі на концерті Кеті Перрі

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Стримане, але гламурне вбрання Меган складалося з мінісукні Valentino із закритими рукавами вартістю 6872 долари і пари чорних туфель Louboutin на шпильці вартістю 720 доларів з ремінцем спереду.

Блискуче вбрання Меган віддало данину поваги одному з костюмів Кеті — приголомшливій сукні з вирізами.

Меган Маркл і принц Гаррі на концерті Кеті Перрі

Раніше стало відомо, що до Лас-Вегаса принц Гаррі та його дружина прилетіли на приватному літаку, до них приєдналися Кемерон Діас, її чоловік-рокер Бенджі Медден і акторка Зої Салдана.

Напередодні концерту знаменитостей помітили в аеропорту Санта-Барбари, де вони сіли на той самий літак, що й Меган із чоловіком.

Селебріті підняли на борт літака G4 і здійснила 40-хвилинний політ до Лас-Вегаса, а потім вилетіли додому і приземлилася в Каліфорнії о першій годині ночі рано вранці в неділю.

Гаррі і Меган були зняті під час висадки з літака, а Бенджі Медден був помічений поруч з Меган.

Пара зайняла місця в першому ряду на шоу Кеті Перрі в Лас-Вегасі.

Меган Маркл і принц Гаррі на концерті Кеті Перрі

Герцог і герцогиня стали сусідами Кеті Перрі та її нареченого Орландо Блума після того, як співачка та її майбутній чоловік придбали вишуканий будинок у багатому анклаві Монтесіто, штат Каліфорнія, за 14,2 мільйона доларів 2020 року.

Схоже, Гаррі та Меган люблять відвідувати музичні концерти під час своїх побачень. Раніше вони сходили на концерт Бейонсе, який пройшов у рамках її туру "Ренесанс" у Каліфорнії. Папараці зняли, як Маркл веселиться, поки принц Гаррі нудьгуюче витріщався у свій телефон.

Примітно, але оскільки Бейонсе попросила вибрати для свого концерту сріблясто-сірий дрес-код, то принц Гаррі одягнув піджак своєї дружини.