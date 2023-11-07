Дженніфер Лопес показала обстановку свого розкішного особняка за 60 млн доларів

Співачка опублікувала рідкісні фотографії свого нового шикарного маєтку зі срібним і золотим декором.

Дженніфер Лопес нарешті дала шанувальникам змогу зазирнути до свого нового мега-особняка вартістю 60 мільйонів доларів, який вона ділить із чоловіком Беном Аффлеком. Про це пише Daily Mail.

Діва показала розкішний інтер'єр, позуючи в коридорі, готуючись до яскравого заходу LACMA Gucci в Лос-Анджелесі в суботу.

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Її будинок, який вони з Беном купили в травні цього року, оздоблений у білих тонах зі срібними і золотими акцентами.

Особняк Дженніфер Лопес

Це не вперше, коли вона показувала свій величезний будинок: раніше Лопес знімала відео у себе на кухні, позувала у вітальні і на терасі з видом на пейзажний басейн.

Особняк Дженніфер Лопес і Бена Аффлека Фото: Скриншот

Голлівудська впливова пара придбала будинок на початку цього року і переїхала цього літа, а Джей Ло спостерігала за перебудовою і ремонтом.

З парою також живуть близнюки-підлітки Дженніфер Лопес — Макс і Емма, яких вона ділить з колишнім чоловіком Марком Ентоні. Бен розділив опіку над своїми трьома дітьми — Вайолет, Серафіною і Семюелем з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, і вони теж часто бувають у новому будинку батька.

За даними TMZ, цього літа подружня пара віддала за особняк площею 46 000 квадратних футів 60,85 мільйона доларів.

Угода тривала всього один тиждень, і пара заплатила майже 15 мільйонів доларів нижче від запитуваної ціни в 75 мільйонів доларів.

Особняк Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Уперше білий будинок у сучасному стилі з'явився на ринку у 2018 році за 135 мільйонів доларів, але ця ціна була знижена майже вдвічі, коли він був повторно зареєстрований цього року.

Будинок, званий "маєтком Воллінгфорд", розташований на мисі площею 5 акрів і може похвалитися 12 спальнями і 24 ванними кімнатами.

У лістингу зазначено, що його було "нещодавно перебудовано і розширено" і він має гараж на 12 машин і парковку на 80 місць.

На території також є "єдиний у своєму роді" критий спортивний комплекс, гостьовий пентхаус площею 5000 квадратних футів, будинок для доглядача і будинок охорони з двома спальнями.

Завдяки критому спортивному комплексу Дженніфер має у своєму розпорядженні повноцінний тренажерний зал, а також майданчики для баскетболу, піклболу та боксерський ринг.

Також у новому маєтку Джей Ло є спортивна зала, а також повноцінний перукарський і манікюрний салон, домашній кінотеатр, винний льох, віскі-бар, а також сауна і масажні кабінети.

У жовтні було помічено, як у нове житло Бена і Дженніфер перевезли купу меблів, картин і скульптур.

Раніше Дженніфер Лопес продала свій особняк за 34 мільйони доларів.