Демі Мур продемонструвала фігуру в сукні з паєтками (фото)

Знаменитість відвідала CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку.

60-річна американська акторка та модель Демі Мур продемонструвала фігуру в блискучій сукні з паєтками. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Брюса Вілліса, 68, зʼявилася на CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку в понеділок, 6 листопада 2023.

Знаменитість обрала для появи сріблясту сукню CAROLINA HERRERA без бретелей, вкриту масивними паєтками. Мати трьох дітей оголила своє декольте у фігурному наряді, який вона поєднала з чорними туфлями з відкритим носом. Зірка екрану блиснула глянцевим червоним педикюром.

Позуючи на червоній доріжці модного заходу, Демі Мур носила маленький чорний клатч. Вона також розпустила своє довге чорне волосся.

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Демі Мур Фото: Getty Images

Багатодітна мама була з м’яким і природним макіяжем. Її щоки були присипані ніжно-рожевими рум’янами, а брови були охайно сформовані тонкою дугою.

Мур, яка раніше була одружена з Брюсом Віллісом і Ештоном Катчером, також у якийсь момент накинула чорний атласний блейзер.

Демі Мур Фото: Getty Images

Демі носила блискучі срібні каблучки та червоний браслет на своїх руках, насолоджуючись вечірньою подією в Нью-Йорку.

"Демі Мур відвідала #CFDAAwards з креативним директором Весом Гордоном, одягнувши срібну сукню міді на бретелях з чорним піджаком з колекції Spring Summer 2024; доповнивши клатчем CH Carolina", — коментують представники бренду появу акторки в їхній сукні.

Вес Гордон та Демі Мур

Нагадаємо, Демі Мур показала, у якому стані наразі хворий Брюс Вілліс.

Також Фокус писав про розкішну фігуру 60-річної Демі Мур у бікіні.