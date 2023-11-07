Знаменита п'ятірка: улюблений дизайнер принцеси Діани розповів, як вона стала носити міні

Один з улюблених дизайнерів принцеси Жак Азагурі створював для неї ефектні короткі сукні, які тепер виставляє на аукціон.

Коли принцеса Діана була дружиною принца Чарльза, вона носила те, що наказував королівський протокол. Втім, вже тоді вона іноді порушувала правила і її образи ставали культовими. Після розлучення 1996 року Діана почала частіше з'являтися в стильних і привабливих вбраннях, які пасували їй значно більше, ніж те, що вона носила, будучи одруженою зі спадкоємцем британського престолу. Тоді вона стала носити міні-сукні, частину з яких створював відомий дизайнер Жак Азагурі. Про це пише Daily Mail.

Її дебют у вбранні Азагурі відбувся під час прийому в лондонській галереї Tate Britain. Тоді Діана обрала розшиту бісером і лелітками чорну довгу сукню з квадратним декольте і доповнила образ діамантами королеви Марії в стилі ар-деко і смарагдовим кольє на шиї, яке потім носила її невістка Кейт Міддлтон.

Принцеса планувала вдягнути іншу сукню, але в останню хвилину відмовилася від неї на користь чорного мереживного вбрання Азаґурі з шантильї, яке дизайнер того самого дня спакував у подарункове паковання і доправив до Кенсингтонського палацу.

Принцеса Діана в сукні від Жака Азагурі Фото: Facebook Jacques Azagury London

"Я був радий, що вона вирішила вдягнути сукню, яку я їй подарував. Це був її спосіб сказати спасибі", — згадує Азагурі.

Завжди люб'язна, принцеса написала офіційну подяку. Той день, свій останній день народження, вона тихо провела у своїй квартирі в Кенсингтонському палаці, де отримала 90 букетів і, згідно з біографією Тіни Браун "Хроніки Діани", слухала, як однокласники принца Гаррі співали "З днем народження" телефоном з Ітона.

Якоїсь миті вона сіла за письмовий стіл у своєму кабінеті, завалений фотографіями своїх хлопчиків і срібними дрібничками, і написала Азаґурі лист подяки за сукню.

"Дорогий Жак. Я була дуже щаслива, відкривши твою посилку. Я дуже рада, що мені на день народження подарували таку гарну сукню. Дякую вам більше за те, що ви зробили цей день особливо особливим. З любов'ю від Діани", — написала принцеса.

Саме цей лист, який дизайнер зберігав у сховищі 26 років, наступного місяця піде з молотка на аукціоні Lay's в Пензансі, Корнуолл, разом з ідентичною версією чорної мереживної сукні. Роблячи оригінал для принцеси, Азагурій завжди створював "двійника" тих самих розмірів і зберігав їх у своєму архіві.

Тепер, коли Жак Азагурі йде з індустрії моди і закриває свій однойменний магазин у лондонському Найтсбріджі, він вирішив, що нарешті настав час продати пам'ятні речі Діани.

Особисту колекцію Жака Азагурі буде продано на аукціоні Lay's Auctioneers у Пензансі, Корнуолл, 7 грудня.

7 грудня у продаж надійдуть двійники п'яти найзнаковіших суконь Діани, які він називає "Знаменита п'ятірка", а також листи, різдвяні листівки, викрійки та копії суконь, виготовлені з дешевших тканин для того, щоб зрозуміти, який вигляд матиме вбрання.

Знаменита п'ятірка суконь від Жака Азагурі для принцеси Діани Фото: Facebook Jacques Azagury London

Сукня для дня народження і лист, за оцінками, коштуватимуть від 15 000 до 20 000 фунтів стерлінгів, але можуть коштувати і набагато більше. Найпростіша асоціація з Діаною в наші дні надзвичайно бажана, і низку інших творів останнім часом було продано за дуже великі суми.

Діані так сподобалися сукні Азагурі, що вона не виставила їх на розпродаж 79 своїх суконь на аукціоні Christie's, під час якого було зібрано 1,96 мільйона фунтів стерлінгів для Фонду раку лікарні Марсдена і Фонду боротьби зі СНІДом. Пізніше "Знаменита п'ятірка" була виставлена в будинку її дитинства Олторп у Нортгемптонширі. Зараз вважається, що вони належать принцам Вільяму і Гаррі.

"Я отримував задоволення від копій останні 26 років. Я не хочу замикати їх у сейфі, щоб їх більше ніколи не бачили. Мені б дуже хотілося передати їх кому-небудь ще, кому вони зможуть сподобатися", — пояснює Жак, який народився в Марокко, але з 1960-х років живе в Лондоні.

Минуло майже 40 років відтоді, як Жак вперше зустрів принцесу — коли представив свою осінньо-зимову колекцію New Romantics 1985 року в лондонському готелі Hyde Park.

Редактор відділу моди Vogue Анна Гарві поплескала його по плечу і сказала, що є дехто, з ким вона б хотіла, щоб він познайомився. "Я обернувся, і вона опинилася прямо переді мною, — згадує він, — і це мене збило з пантелику. Тоді ми дуже мило поговорили".

Принцеса Діана в сукні від Жака Азагурі Фото: Facebook Jacques Azagury London

"У неї було диво: за лічені секунди ти відчув себе невимушено. Через кілька тижнів нам зателефонували з палацу і сказали: "Принцеса Діана хотіла б відвідати ваше ательє. Це буде нормально? Це був справді початок наших стосунків. Зазвичай я сприймаю все спокійно, але, мушу зізнатися, щоразу, коли я бачив Діану в моєму одязі, я дуже хвилювався", — згадує Жак.

Жак і його сестра Соланж були запрошені в Кенсингтонський палац, щоб обговорити сукню, яку вона хотіла, першу з 18, які він пошив для неї: сукня з синьою спідницею з органзи і чорним ліфом, розшитим зірками.

"Найперший раз, коли ми з Соланж пішли до палацу разом, був абсолютно сюрреалістичним. Ми подивилися на себе і подумали: "Невже ми дійсно тут?". Діані подобалося приходити в магазин і в наші майстерні в Сохо. Я думаю, їй сподобалася атмосфера робочого приміщення — вона завжди заглядала туди і віталася зі співробітниками. Але часто час не дозволяв їй цього зробити, тому я йшов до палацу з сукнею, щоб зробити примірку. Діти ходили і бігали по кімнаті, поки ми намагалися працювати, а потім їх забирала няня", — розповів дизайнер.

Перша зі "Знаменитої п'ятірки" — це червона мінісукня, яку вона одягла 8 червня 1995 року у Венеції на заході зі збору коштів для лондонської галереї Serpentine під час свого розставання з принцом Чарльзом. Сповнена рішучості затьмарити майбутню королеву Каміллу, яка втекла до Венеції в пошуках притулку, коли 1992 року стало відомо про її роман з Чарльзом, Діана, яка відвідала місто три роки по тому, одягла розшиту бісером червону шовкову сукню з двох частин, що підкреслювала її фігуру й довгі ноги.

Принцеса Діана в сукні від Жака Азагурі у Венеції Фото: Getty Images

Після цього вона надіслала Азагурі та його команді лист подяки.

"Я не знав, коли вона планує його вдягнути, поки не прочитав про це в газетах. Вона була набагато коротшою, ніж інші сукні, які я шив для неї. Тоді всі носили коротші спідниці, а вона хотіла бути більш модною, тому краї її спідниці повільно поповзли вгору", — розповів Жак. Після цього Діана завжди зверталася до Жака, коли шукала приголомшливу сукню.

Наприклад, того вечора, коли в ефір вийшло її сумнозвісне інтерв'ю для програми "Панорама" — 20 листопада 1995 року — вона була присутня на вечері та показі мод з дослідження раку в лондонському Bridgewater House у довгій чорній шовковій сукні з мереживним ліфом, розшитим паєтками, і подолом "риб'ячий хвіст". Тоді Діана хотіла виглядати "просто і сексуально".

Третя сукня на аукціоні являє собою "подвійну" версію червоної шовкової сукні-колони, в якій Діана була на гала-вечері Червоного Хреста у Вашингтоні, США, 17 червня 1997 року. З розшитим бісером ліфом, глибоким вирізом на спині і довгими рукавами.

Принцеса Діана в сукні від Жака Азагурі Фото: Facebook Jacques Azagury London

Жак також створив блакитну сукню з шовкового жоржету з кришталевими намистинами і бантами на бретельках, яку Діана одягала 3 червня 1997 року на Королівській гала-виставі "Лебединого озера" в лондонському Альберт-голі. На думку Жака, це була кульмінація його кар'єри.

Принцеса Діана в сукні від Жака Азагурі Фото: Getty

"На цьому етапі Діана була дуже впевнена в собі, знала себе і те, який вигляд вона хотіла мати. Вона хотіла зробити його ще коротшим, але ми з Полом Баррелом сказали: "І так добре. Це вже досить коротко", — розповів дизайнер.

Востаннє Жак розмовляв з Діаною того ранку, коли вона їхала на південь Франції, коли вона зателефонувала і сказала, що відправляє йому посилку. Це було 21 серпня 1997 року, за десять днів до того, як вона загинула в Парижі.

"Я повертався додому з клубу о 6-й ранку і входив у свою квартиру, коли почув дзвінок телефону. Моя дівчина сказала: "Увімкни телевізор". Вона сказала: "Діана загинула в автокатастрофі". Я просто заціпенів, був у шоці та невірі. На похороні я сидів у першому ряду і думав, що контролюю себе, поки не принесли труну. Коли я побачив це, я не витримав і заридав", — згадав дизайнер.

Під час аукціону Жак буде в Індії зі своїм партнером Девідом Гарродом, бухгалтером на пенсії. Він не відчуває сентиментальних почуттів з приводу суконь, але є одна річ, яку він ніколи не продасть — фотографія в рамці. На ній зображена Діана в трьох позах у трьох сукнях з її знаменитої п'ятірки з написом: "Дорогий Жак. З любов'ю від Діани. Х".

Сукні Діани від Жака Азагурі Фото: Facebook Jacques Azagury London

Нагадаємо, светр принцеси Діани з чорною овечкою, зроблений британським брендом Warm & Wonderful, був проданий у вересні майже за 1 мільйон фунтів стерлінгів. І продаж Луї Пето трьох суконь Діани, які належали його покійній дружині Еллен, які вона купила за 50 000 фунтів стерлінгів на аукціоні Christie's 1997 року, за місяць до смерті Діани. Виставлені на продаж за 500 000 фунтів стерлінгів, вони були продані за 1,35 мільйона фунтів стерлінгів.