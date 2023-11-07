Джейсон Момоа неймовірно радий заручинам своєї падчерки Зої Кравіц і Ченнінга Татума

Колишній чоловік Лізи Боне завжди дуже тепло ставився до своєї падчерки і підтримував її в усьому.

Джейсон Момоа неймовірно радий заручинам Зої Кравіц і Ченнінга Татума . Ексклюзивний інсайдер зазначає, що він "їхній найбільший прихильник". Також він думає, що вони "чудова пара", повідомляє PEOPLE.

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Раніше цього тижня PEOPLE підтвердили з кількох джерел, що Кравіц і Татум заручилися. На вихідних пара відвідала костюмовану вечірку на честь Геловіна, і актриса "Бетмена", схоже, продемонструвала на світлинах свою обручку.

Зої Кравіц і Ченнінг Татум Фото: Getty Images

Джерело повідомляє, що 44-річний Момоа, який раніше був одружений з матір'ю Зої Кравіц Лізою Боне, у захваті від заручин.

"Заручини стали щасливою новиною для Джейсона. Він любить і Ченнінга, і Зої. Він вважає, що вони чудова пара. Джейсон — їхній найбільший прихильник", — повідомляє інсайдер.

Він також додав, що 34-річна Кравіц і 43-річний Татум "дуже комфортно почуваються разом", насолоджуючись блаженством свого нового статусу.

У Лізи Боне і Джейсона Момоа двоє спільних дітей: дочка Лола, 16 років, і син Накоа-Вольф, 14 років. Пара оголосила про своє розставання в січні 2022 року після майже п'яти років шлюбу.

Через кілька тижнів після підтвердження розриву Момоа з'явився, щоб підтримати Зої Кравіц на прем'єрі її фільму "Бетмен" у Нью-Йорку 1 березня 2022 року, а також привів на червону доріжку Лолу і Накоа-Вульф.

Джейсон Момоа і Зої Кравіц з його дітьми від Лізи Боне Фото: Instagram prideofgypsies

Момоа сказав журналістам на заході, що він неймовірно пишається Зої Кравіц, і назвав Татума "чудовим".

Пізніше Зої розповіла, що підтримка її друзів і сім'ї, включно з Момоа, дуже багато значить для неї: "Дивно, коли люди, які тебе люблять, з'являються на цих важливих подіях у твоєму житті".

Зої Кравіц раніше була одружена з актором Карлом Глусманом, а в Татума є 10-річна донька Еверлі від колишньої дружини Дженни Деван.

Кравіц дебютує як режисер у майбутньому фільмі "Острів Кицьок", в якому Татум грає разом з Джиною Девіс, Наомі Акі та іншими.