Тимур Мірошниченко та Андрій Бедняков з'явилися на презентації фонду Катерини Осадчої (фоторепортаж)

Політики та медійні особистості підтримали подію з нагоди старту роботи благодійного іменного фонду Катерини Осадчої.

Учора, 6 листопада, у КВЦ "Парковий" відбулася офіційна презентація благодійної організації "Фонд Катерини Осадчої".

Журналіст Фокуса побував на події і розповідає про неї.

Півтора року, від дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну, команда ведучої Катерини Осадчої працювала за багатьма напрямками допомоги українцям. Левова частка допомоги припадала на пошук зниклих дітей.

Катерина Осадча

З плином часу, організація масштабувалася і виникла потреба в юридичному статусі. Наразі фонд заявив про два основні напрямки роботи — допомога в пошуку зниклих та опіка над дітьми, які залишилися без батьків. Об'єднання цих ініціатив проєкту в один фонд дасть змогу розширювати співпрацю з державними органами, залучати міжнародних партнерів для розв'язання проблем і допомагати більш ефективно.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов

"За півтора року існування проєкту "Знайти своїх" ми отримали та опрацювали 7818 заявок. Нами знайдено 3299 цивільних людей. Перші наші успіхи — і ми стрибали від щастя, зараз це стало системою, і я дуже радію, що ми продовжуємо допомагати і не впадаємо у відчай. Це дуже непростий напрямок, а зараз шукати людей стало ще важче. Місяць тому Рада Європи визнала цивільний полон злочином проти людяності. Це великий крок, і далі ми будемо працювати над тим, щоб про цивільний полон говорили більше".

Ірина Верещук

Вступне слово з нагоди офіційного старту роботи організації в новому статусі прийшла сказати віце-прем'єр-міністр України — Ірина Верещук. А підтримати Катерину Осадчу в її благодійній ініціативі прийшли чоловік ведучої — Юрій Горбунов, ведучі Андрій Бідняков і Тимур Мірошниченко з дружиною, дизайнери Катя Сільченко, Ельвіра Гасанова та Іван Фролов і багато інших.

Катерина Осадча, Катерина Сільченко

Андрій Бедняков

Тимур Мірошниченко з дружиною Інною

Катерина Освадча, Христя Храновська

Катерина Осадча, Ельвіра Гасанова

Юрій Горбунов

Ірина Верещук, Катерина Осадча

Один зі звільнених волонтерською організацією полонених, режисер Маріупольського Драматичного Театру Анатолій Левченко, також прийшов підтримати команду і розповісти про свої жахливі 10 місяців цивільного полону.

Анатолій Левченко, Катерина Осадча

Фонд Катерини Осадчої разом із фондом "Твоя опора" працюють над проблемою сирітства в Україні, зокрема купують житло для дитячих будинків сімейного типу. Наразі команда в процесі купівлі одразу трьох будинків для багатодітних родин з усиновленими дітьми, які внаслідок цього залишилися без житла.

Катерина Осадча з командою також відкрила перший пілотний Центр психологічної, соціальної та юридичної допомоги дітям і батькам різних сімейних форм виховання.

Раніше Фокус писав про зірок на презентації фільму "Королівство тварин".