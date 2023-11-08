Подружжя Бекхемів таємно відремонтувало свій фермерський будинок у Чіпінг-Нортоні

Будівлю внесено до списку пам'яток архітектури II ступеня.

Фермерський будинок, який внесено до списку історичних пам'яток, подвоївся в ціні відтоді як колишній гравець збірної Англії почав ремонт. Це місце, де Девід, здається, найбільш задоволений: Про це повідомляє видання Hello!

"Я хотів місце, куди ми могли б втекти", — поділився він у своєму титульному документальному серіалі на Netflix.

Діти Девіда і Вікторії — 24-річний Бруклін, 21-річний Ромео, 18-річний Круз і 12-річна Гарпер — із задоволенням проводять вихідні в розкішному маєтку з відкритим басейном, футбольним полем, фруктовим садом, будиночком на дереві вартістю 100 тисяч фунтів для своїх дітей. Також там є сафарі-намет вартістю 50 тисяч фунтів для розваг.

Не секрет, що колишній професійний футболіст Девід після завершення кар'єри у спорті почав більше часу проводити на природі. Під час карантину батько чотирьох дітей захопився бджільництвом і відтоді не полишає цього хобі. Його захоплення цим заняттям настільки серйозне, що він уже випустив власний мед під назвою "DBee'z Sticky Stuff".

Девід Бекхем і його вулики

Нагадаємо, що Девід Бекхем показав образ, у якому працює на фермі.