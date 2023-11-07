У Брукліні освятили вікову церкву після зйомок кліпу співачки Сабріни Карпентер (відео)
Єпископ, побачивши ролик, був шокований тим, що служителі церкви дозволили такі зйомки.
Кліп на пісню "Feather", частину якого зняла 24-річна американська співачка Сабріна Карпентер у 100-річній церкві Благовіщення Пресвятої Діви Марії в Брукліні (Нью-Йорк), спричинив скандал і призвів до того, що служителям церкви знову довелося освятити вівтар, пише Daily Mail.
У музичному відео тривалістю майже 3,5 хвилини, Сабріна з'являється в пікантних вбраннях і вбиває чоловіків, які образили її. У якийсь момент вона йде до церкви, щоб бути присутньою на похороні, де проходить повз кілька трун пастельних тонів, на одній з яких є напис "RIP B ****". Вона — у чорному боді з пишним верхом і темних капронках, а на голові в неї чорна фата.
Місцевий єпископ, отець Роберт Бреннан, жахнувся від змісту відео і заявив про своє невдоволення місцевою парафією, яка не стала на заваді його зйомці.
"Парафія не слідувала єпархіальній політиці щодо зйомок на церковній території, яка включає в себе перевірку сцен і сценарію", — заявив він.
Парафія спочатку заявила, що продюсерська компанія "не змогла точно передати відеоконтент", але розслідування засвідчило, що в документах, переданих парафії, міститься достатній опис "неналежної поведінки, яка не підходить для церковного святилища".
Через затримку ухвалення рішення Бреннан оголосив, що вікарія парафії Джеймі Джантелло відсторонено від посади, хоча він залишиться в церкві як пастор.
Після цього оголошення Бреннан і Грімальді провели месу відшкодування збитків, під час якої єпископ благословив вівтар святою водою.
"Завдяки проведенню цієї меси єпископ Бреннан відновив святість цієї церкви та усунув збитки", — повідомили в єпархії.
Парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці, розташована у Вільямсбурзі, Бруклін, заснована 1863 року і була місцем збору американців литовського походження. Ця парафія — єдина, де щотижня проводяться недільні меси литовською мовою.
Карпентер виступала на розігріві у Тейлор Свіфт під час латиноамериканського етапу її туру Eras. Раніше цього ж року вона завершила свій тур "Електронні листи, які я не можу відправити". Він пролягав через Північну і Південну Америки, Європу і деякі частини Південно-Східної Азії.
Незабаром Сабріна зіграє головну роль у майбутньому мюзиклі "Аліса в країні чудес" для Netflix.
Нагадаємо, що в Україні вибухнув схожий скандал після того, як Сергій Жадан і Христина Соловій представили свій кліп на пісню "Серце", знятий у церкві св. Андрія Первозванного у Львові.
Раніше Фокус писав, що церква, в якій зняли кліп Жадан і Соловій, просила видалити його.