Б'янка Цензорі розлютилася на Кім Кардаш'ян

Цензорі не сподобалося, що Кардаш'ян поставила під загрозу безпеку дітей Каньє Веста.

28-річна дружина американського репера Каньє Веста Б1янка Цензорі вкрай незадоволена тим, що Кім Кардаш'ян в епізоді сімейного реаліті-шоу заявила, що її колишній чоловік живе у квартирі без охорони. На думку австралійської архітекторки, так Кім створила проблеми на рівному місці, пише Daily Mail. У шоу Кардаш'ян також поділилася, що Каньє не наймає кухаря або няню, віддаючи перевагу натомість простішому життю, хоча раніше жив із нею в маєтку за 60 мільйонів доларів.

Натомість Цензорі запевняє: вони більше не живуть у квартирі, і в них є охорона.

"Б'янка вважає, що з боку Кім було досить недоречно розголосити цю інформацію про Кардаш'янів, і так вона фактично поставила під загрозу безпеку своїх дітей. Громадськість не повинна знати, що їхні діти в будь-який момент залишаться без захисту. Вона просто хоче, щоб Кім перестала говорити про її чоловіка Каньє в негативному світлі, щоб спробувати мати кращий вигляд", — цитує таблоїд слова інсайдера.

Б'янка Цензорі та Каньє Вест одружилися в грудні минулого року Фото: Getty

Кім розповіла про умови життя Веста під час запису шоу ще в лютому. Вона поскаржилася, що її 10-річна донька Норт у захваті від аскетичного способу життя свого батька, і в нього у квартирі "без охорони, кухаря та няні" дівчинка почувається щасливішою, ніж у своєму розкішному будинку.

Каньє та Б'янка переїхали у квартиру в Західному Голлівуді за 20 тисяч доларів на місяць у грудні минулого року, коли почався ремонт його будинку площею 4000 квадратних футів на березі моря в Малібу вартістю 57 мільйонів доларів.

Пара офіційно одружилася того ж місяця, всього через місяць після завершення розлучення Кім і Каньє.

Молодята залишалися без прислуги й охорони протягом шести місяців, до червня, коли вони найняли охорону перед поїздкою в Японію та Європу.

Близькі до Веста люди кажуть, що він хоче, щоб його діти жили "простішим життям" і не були "зіпсовані" атрибутами розкоші.

"Каньє не хоче, щоб його діти були змученими та розпещеними, він хоче, щоб вони знали, що можуть усе, але для досягнення цього потрібно трохи більше зусиль", — зізнався один із друзів репера.

Будівництво маєтку Каньє вартістю 60 мільйонів доларів у Малібу було зупинено після того, як музикант розпустив свою будівельну компанію, яка займалася проєктом. Причиною стали фінансові проблеми.

Вест володіє землею в Калабасасі, а також великим ранчо у Вайомінгу, де він проводив більшу частину часу в останні дні свого шлюбу з Кім. Його також вказано як офіційний сімейний будинок Каньє у свідоцтві про шлюб із Б'янкою.

Раніше Фокус писав, що Оззі та Шерон Осборн на Геловін вбралися Каньє Вестом і Б'янкою Цензорі.