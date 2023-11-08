8 листопада 2023 року: Собор Архістратига Михаїла — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися, заздрити, а також відмовляти в допомозі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує Собор Архістратига Михаїла. Він був головним архангелом, ватажком небесного воїнства, одним із найбільш шанованих у православ'ї. Також Архангела Михаїла називають Архістратигом — "глава святого воїнства Ангелів і Архангелів", він стоїть над усіма Ангелами. Саме архістратиг Михаїл вважається покровителем Києва. У народі цей день називали Михайловим.
Також 8 листопада в Україні та світі святкують Всесвітній день піаніста.
Що не можна робити 8 листопада:
- сваритися;
- заздрити;
- скаржитися;
- відмовляти в допомозі.
Народні повір'я та прикмети:
- ранковий мороз — до сніжної зими;
- від дня Михайла Архангела зима морози кує;
- якщо йде сніг, то Великдень холодним буде.
День ангела святкують:
Павло, Михайло, Гаврило, Марфа.
Народилися в цей день:
1050 рік — Святополк Ізяславич, Великий князь київський із династії Рюриковичів;
1517 рік — Дмитро Байда-Вишневецький, князь, козацький отаман.
А також у цей день:
1793 рік — Лувр відкривають для публіки;
1895 рік — Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;
1927 рік — закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил.